В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку по факту падения 16-летней девочки с 5-го этажа, которая пыталась спуститься по верёвке из простыней

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку по факту падения 16-летней девочки с окна пятиэтажки.

Напомним, ЧП произошло 3 апреля в доме № 32, по улице Первомайской. По данным СМИ и правоохранительных органов девочка-подросток попыталась спуститься из окна 5-го этажа по верёвке из простыней. В какой-то момент она не удержалась и упал на асфальт. В результате падения девочка лишилась ноги. Сейчас школьница находится в больнице.

Жильцы дома и сотрудники магазина «Красное&белое» рассказали АН «Между строк», что девочка всегда была хорошо одета и общительна, но имеет особенности в психологическом развитии, поэтому всегда гуляла только с мамой.

В сообществе «Инцидент Нижний Тагил» знакомые с ситуацией анонимные источники высказали противоположную версию. По их словам девочка часто была голодной и даже просила еду в этом же магазине. Также было озвучено мнение, что якобы мать воспитывала дочь в строгости и многое запрещала.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что во время инцидента мама ребёнка находилась в соседней комнате. А также, что по предварительным данным, подросток очень хотел на улицу, но ей не позволяли родители.