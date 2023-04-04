В Нижнем Тагиле 16-летняя девушка сорвалась с 5-го этажа, пытаясь спуститься по верёвке из простыней (ВИДЕО)

Вечером 3 апреля в Нижнем Тагиле в доме № 32 по улице Первомайской произошло ЧП. По данным СМИ и правоохранительных органов 16-летняя девочка попыталась спуститься из окна 5-го этажа по верёвке из простыней. В какой-то момент подросток не удержался и упал на асфальт. В результате падения девочка лишилась ноги. Сейчас за жизнь школьницы борются медики.

«Мы слышали как она упала, был сильный грохот. Сначала не поняли, что произошло, думали, может на козырёк кто-то упал, например кот. На улицу вышли и увидели тело девочки на асфальте. Она сорвалась и ей оторвало ногу. Люди, которые услышали грохот стали подходить к ней. Мы пошли вызывать 112, но нас опередилили очевидццы» – рассказала АН «Между строк» подробности сотрудник магазина «Красное&Белое».

Жильцы дома рассказали АН «Между строк», что девочка всегда была хорошо одета, общительна, но имеет особенности в психологическом развитии, поэтому всегда гуляла только с мамой.

«Мы с ней разговаривали два дня назад. Она рассказала мне, что её сломанная нога уже зажила. Она крупненькая, немножко неуклюжая, вот и упала в тот раз. Хорошая девочка, мама и бабушка положительные. Семья благополучная, ребёнок всегда красиво, чистенько и аккуратно одет. Одна девочка никуда не ходила, везде только с мамой. Что сподвигло её вылезти в окно я не знаю», — рассказал АН «Между строк» знакомый семьи.



Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что во время инцидента мама ребёнка находилась в соседней комнате.

«По предварительным данным, подросток очень хотел на улицу, но ей не позволяли родители. Ребёнок смастерил веревку из простыней и попытался спуститься вниз, но не рассчитав силы сорвался с пятого этажа, получив серьёзные увечья и потеряв ногу при падении», — сообщил Горелых.