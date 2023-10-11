Депутаты Нижнего Тагила переназначили Владислава Пинаева главой города 

Сегодня, 11 октября, в Нижнем Тагиле было принято решение о назначении главой города Владислава Пинаева. За это единогласно проголосовали все 25 депутатов. Интрига, судя по атмосфере в зале заседания городской думы, отсутствовала. До объявления результатов шесть кандидатов из семи вновь выступили со своими программами.

Владислав Пинаев, выступая перед депутатами, отметил важность выборов, а также упомянул, что «в приоритете у города сейчас участие во всех областных и федеральных программах». В очередной раз он напомнил, что за последние годы удалось увеличить городской бюджет. В частности, Пинаев уделил внимание вопросу детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. По его словам, на данный момент продолжаются переговоры с министерствами, выделено новое место и готова вся проектная документация.

Начальник отдела городского хозяйства ЗАТО Свободный Андрей Мельников сказал, что его «лозунг — всегда быть в боевой готовности и уметь принимать неординарные решения в рамках правового поля». Он отметил, что любит свой город и готов служить ему верой и правдой.

Самое яркое выступление, как и на втором этапе выборов, было у директора местной автомойки Фёдора Трачука.

Перед выступлением кандидата присутствующие перешёптывались, что «сейчас начнётся самое интересное». В этот раз Трачук решил озвучить конкретные советы многим депутатам города.

«Депутат Сергей Бурлай, настало время подать серьёзный пример для молодёжи. Надписи на асфальте с вашей предвыборной кампанией в депутаты до сих пор остаются на земле. Депутат Марина Кибардина, продолжайте отстаивать возможность благоустройства парка на Руднике. Депутат Галина Масликова, обращаю ваше внимание на проблему благоустройства территории и безопасности посетителей Центральной детской библиотеки, жду от вас предложений. Депутат Гаджи Абдулов, уверен, что компания “УБТ-Сервис” сможет “подкрасить губки” не только трамвайным путям в городе, но и успешно справится с шатающейся плиткой возле фонтана у ЗАГСа», — озвучил свои советы Трачук.

Атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин отсутствовал. Причиной была названа его госпитализация в медицинское учреждение другого города. Ещё во время прошлого выступления перед конкурсной комиссией он отметил, что прекрасно понимает, какое будет принято решение, и использует своё выступление лишь в качестве возможности высказаться.

Большинству кандидатов депутаты, как и конкурсная комиссия, продолжили задавать вопросы о способах реализации отдельных пунктов их программ, а также о финансировании предлагаемых проектов. Отдельно их спрашивали о готовности оперативно реагировать на возникающие проблемы в городе.

Генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» Никита Ванаев из Новоуральска, председатель профсоюза Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина, инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина вновь повторили тезисы своих программ.

После выступления шести кандидатов было принято решение голосовать без дополнительного обсуждения. По результатам открытого поимённого голосования было принято решение о переизбрании действующего главы.

Только в отношении одного из кандидатов — Ольги Кияткиной — четверо депутатов не проголосовали против, а воздержались, среди них Ирина Артамонова, Гаджи Абдулов, Андрей Давыдов и Ирина Пудовкина.

Пять лет назад в большом интервью АН «Между строк» Владислав Пинаев говорил: «Если выборы сейчас проходят в здании думы, это не значит, что я не слышу то, о чём люди говорят на улице». Ещё тогда будущий мэр среди прочих своих предложений называл создание уникального музейного комплекса и говорил о ремонте заводоуправления, и сейчас Владислав Пинаев акцентирует внимание на тех же задачах. Отдельно в своём последнем выступлении он отметил, что проект по ремонту путепровода на улице Циолковского необходимо заканчивать.

Избранный глава города поблагодарил депутатов за принятое решение.

«Благодарю за высокое доверие. Продолжим совместную работу, реализуем те проекты, о которых я рассказывал, выполним наставления наших избирателей и сделаем как можно больше доброго для города. И самые главные цели я озвучил, к ним нужно стремиться», — сказал Пинаев после голосования.

Владислав Пинаев родился 11 февраля 1969 года в Асбесте. Образование получил в местном училище по специальности «электрослесарь», после чего ушёл служить в армию, где был командиром гаубицы. В 1995 году закончил УГТУ-УПИ по специальности «инженер-теплоэнергетик», с 1999 по 2001 год учился там же на инженера-экономиста.

С 1995 по 2006 год Пинаев занимался бизнесом, в 2006-м начал карьеру чиновника в Министерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области. За семь лет работы от начальника отдела Пинаев был повышен до министра. В марте 2014 года он покинул кресло министра и был назначен первым заместителем Сергея Носова. После этого на выборах в октябре 2018 года стал главой Нижнего Тагила.