В Нижнем Тагиле во время разборок в школьном туалете девушка-подросток со всей силы пнула в лицо своей сверстнице

В Нижнем Тагиле в школе № 33 на Вые во время разборок в школьном туалете девушка-подросток со всей силы пнула в лицо своей сверстнице — ученице этой же школы, сообщает паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». Происходящее школьники снимали на камеры мобильных телефонов.

По одной из версий, конфликт произошёл из-за кражи вейпа, инцидент стал известен благодаря тому, что подростки начали делиться этим видео между собой.

«Ранее об этой ситуации информация в полицию Нижнего Тагила не поступала. В настоящее время информация, опубликованная в соцсети, в установленном порядке зарегистрирована в МУ МВД России "Нижнетагильское", организована проверка, к которой подключились сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД», — отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Также по факту происшествия начала проверку прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.