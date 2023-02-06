Из мэрии Нижнего Тагила уволился «серый кардинал» Алексей Храмцов

В Нижнем Тагиле из мэрии уволился начальник управления территориального развития и общественных связей Алексей Храмцов. Об этом ИА «Все новости» рассказали в пресс-службе администрации города. Чиновник занимался работой, связанной с районными и сельскими администрациями. Сейчас это подразделение мэрии находится в процессе реформирования.

При этом ещё 26 января, когда появилась информация о том, что чиновник покинул свой пост, на запрос АН «Между строк» в пресс-службе администрации сообщили, что Храмцов не увольнялся и управление продолжает работать под его руководством. Как рассказал агентству сам Алексей Храмцов, сейчас он планирует работать в коммерческой структуре в сфере строительства на руководящей должности.

Первоначально Алексей Храмцов занял должность руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила вместо Андрея Ленды весной 2019 года. Тогда чиновник приехал работать в Нижний Тагил с поста начальника управления образования Верхотурья. Летом 2019 года Владислав Пинаев провёл кадровые перестановки в администрации и назначил Храмцова на пост начальника управления территориального развития и общественных связей.

Ранее СМИ предполагали, что его назначение на должность в Нижнем Тагиле было пролоббировано региональными властями. В 2011 году Храмцов баллотировался в ЗакСо от партии «Справедливая Россия», занимал должность замглавы администрации Верхотурья по ЖКХ. В декабре 2014 года прокуратура выступала с требованием уволить Храмцова, поскольку он при назначении параллельно являлся учредителем и гендиректором коммерческих организаций, чего не допускает российское законодательство. В итоге ему вынесли замечание.

С начала этого года в горадминистрации управление территориального развития, которым руководил Храмцов, объединили с экономическим. Новое подразделение получило название управление экономики и территориального развития. Его возглавила Ирина Трифонова.