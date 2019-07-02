Владислав Пинаев провёл кадровые перестановки в администрации Нижнего Тагила

Управляющим делами администрации Нижнего Тагила назначена помощница Владислава Пинаева Мария Ивушкина, сообщает пресс-служба мэрии. Экс-руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов переведён на пост начальника управления территориального развития и общественных связей.

«Новая структура подразумевает разграничение полномочий: организационное обеспечение деятельности администрации и работы с территориями, включая районы, и общественностью, - пояснила АН “Между строк” пресс-секретарь главы города Алла Жернакова. – В ведении Марии Сергеевны остаются организационно-хозяйственный блок (оргуправление, обращения граждан, кадры) и содержание автопарка мэрии, а у Алексея Владимировича территории, а также взаимодействие с НКО».

С 1 июля начальником управления муниципальных закупок официально назначен Ринат Сулейманов, а начальником экономического управления Ирина Трифонова.

Напомним, 27 июня депутаты Нижнетагильской гордумы разрешили мэру ликвидировать должность руководителя аппарата после увольнения из неё Андрея Ленды. В ходе очередного заседания думы они одобрили внесение изменений в структуру администрации города. Инициативу мэра поддержали 22 присутствующих в зале народных избранника, один воздержался.

Мэр Владислав Пинаев задумался о структурной реформе в городской администрации после увольнения соратника и правой руки экс-главы Нижнего Тагила Андрея Ленды. Он написал заявление об уходе в начале апреля. Журналист АН «Между строк» пообщался с бывшими коллегами, друзьями и врагами Ленды и узнал, как «мальчику с зонтиком» удалось стать вторым по влиянию человеком в городе и настроить против себя бизнес-сообщество и крупнейшие финансово-промышленные группы.