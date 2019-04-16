Как «мальчику с зонтиком» Андрею Ленде удалось стать главным идеологом Нижнего Тагила и ополчить против себя всю элиту города

Недавно 42-летний Андрей Ленда, ближайший соратник экс-мэра Нижнего Тагила и главы Колымы Сергея Носова, покинул кабинет руководителя аппарата городской администрации. С Носовым выходец с УВЗ познакомился семь лет назад благодаря экспансии предприятия в городскую власть. Он быстро сумел поймать настроение и желания политика и в дальнейшем стал не только главой аппарата мэрии, но и фактически правой рукой градоначальника, исполняющей все его не только рабочие, но и личные просьбы. Мы пообщались с бывшими коллегами, друзьями и врагами Ленды и узнали, как «мальчику с зонтиком» удалось стать вторым по влиянию человеком в городе и настроить против себя бизнес-сообщество и крупнейшие финансово-промышленные группы.

«Уйдя с УВЗ к Носову, Ленда серьёзно потерял в деньгах»

Андрей Ленда попал в администрацию Нижнего Тагила на волне экспансии «Уралвагонзавода» во все органы муниципальной власти. Он проработал на оборонном предприятии 15 лет, в 2005 году стал помощником гендиректора по работе с молодёжью. В 2009–2010 годах молодому и амбициозному сотруднику быстро удалось добиться расположения нового руководства УВЗ — директора Олега Сиенко и его зама, топ-менеджера Алексея Жарича. Не без помощи Ленды сотрудники УВЗ, в том числе начальник сборочного цеха Игорь Холманских, публично выступили в поддержку президента Владимира Путина и пообещали приехать в Москву, чтобы разобраться с белоленточниками в 2011 году. Ленда являлся одним из активистов движения «В защиту человека труда», созданного для поддержки курса Путина. После избрания на новый срок президент прибыл в Нижний Тагил и встретился с рабочими «Уралвагонзавода», тем самым серьёзно усилив позиции предприятия и его руководства в городе. Игоря Холманских Путин назначил своим полпредом в УрФО.

В 2011 году Андрей Ленда, пусть косвенно, но уже оказывал влияние на общественно-политическую жизнь Нижнего Тагила. Он вошёл в состав движения «Чистый город», которое было создано для продвижения на выборах депутатов свердловского Заксобрания и Нижнетагильской гордумы шестого созыва кандидатов от УВЗ. Развитием движения занимались исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, начальник экономического управления предприятия Евгения Черемных, тележурналист Андрей Муринович и лидер молодёжной организации УВЗ Андрей Ленда. Муринович познакомился с Лендой ещё на съёмках программы «Перекрёсток» (телеканал «Телекон»).

«Мы вновь стали пересекаться, когда “Уралвагонзавод” поставил себе задачу зайти в Нижний Тагил, — рассказывает главный редактор “УрФО 24” Андрей Муринович. — Мэром была Валентина Павловна [Исаева], было много недовольства, связанного с ней. Тяжёлые времена были, помнишь? Полный провал во всём, в том числе и в городе. Стали планировать, что нужно сделать для города. Началось вложение денег в социалку УВЗ — ДК Окунева, новый стадион и так далее. Одним из экспертов был в том числе и Ленда, особенно в части уралвагонзаводовских объектов. Тогда же там [Сергей] Саранчук появился, он стал директором по персоналу. Команда и сложилась. Сняли несколько фильмов об УВЗ и Нижнем Тагиле. Я отвечал за либеральные направления, занимался вопросами взаимодействия с [Евгением] Ройзманом, затем с [Александром] Бурковым. Многие вопросы приходилось решать с Андреем Евгеньевичем. Всё выполнялось им махом, без волокиты. Позже появился проект “Сергей Константинович”».



Пресс-конференция «Чистого города»



Над обеспечением чеченского результата на выборах мэра Сергею Носову, который вернулся в Нижний Тагил после многолетнего перерыва, работали в 2012 году всем городом. Андрей Ленда вошёл тогда в состав рабочего избирательного штаба под руководством управляющего Горнозаводским округом Михаила Ершова, а также спикера гордумы и лидера тагильских единороссов Александра Маслова.

«Мы познакомились, когда команда Сиенко начала заходить во власть, — вспоминает Александр Маслов, теперь уже замминистра физкультуры и спорта Свердловской области. — Поскольку я с Сиенко тогда был в хороших отношениях, он меня начал двигать [на пост спикера гордумы], я начал пересекаться с Лендой. У нас сразу ни с ним, ни с Муриновичем отношения не сложились. Не знаю почему. Есть на эту тему определённые догадки, может, там посылы от некоторых товарищей были, в том числе с УВЗ, я имею в виду не Сиенко».



Андрей Ленда с куратором выборов Алексеем Багаряковым



Несмотря на возникающие разногласия, вместе политтехнологи и их помощники превратили избирательную кампанию в мощный удар и обеспечили ставленнику УВЗ и бывшему директору НТМК Сергею Носову 92,35% голосов избирателей на выборах мэра. Он сменил на посту главы Нижнего Тагила Валентину Исаеву и начал формировать собственную команду чиновников. Ленда, который ещё до инаугурации Носова время от времени играл роль его пресс-секретаря, получил должность главы аппарата администрации. Его назначили в конце октября 2012 года.

«За полгода до выборов мэра знали, что у нас будет Сергей Константинович, — отмечает Муринович. — Он пришёл в город с перерывом, особо доверенных людей у него на тот момент не было. Во время выборной кампании Андрей Евгеньевич, видимо, понравился Носову, и тот ему сделал предложение. Я считаю, что с точки зрения финансов, уйдя с УВЗ и оставшись работать с Носовым, он серьёзно потерял. Влияние влиянием, но мы же прекрасно понимаем, что та роль, которую ему потом отвёл Сергей Константинович, она же совсем… Что бы плохого ни случалось в городе, всегда в этом виноват был Ленда. Если случалось что-то хорошее — Сергей Константинович был молодец. Для депутатов другого человека, виновного во всех бедах, не было больше (смеётся. — Прим. ред.). Это было удобно Сергею Константиновичу, но чем дольше Андрей Евгеньевич работал, тем большим профессионалом он становился».



Андрей Ленда, Сергей Носов и Галина Кобяк



«Ни с одним чиновником у него не было добрых отношений»

Бывшие сотрудники тагильской мэрии рассказывают, что поначалу к Ленде его коллеги из администрации, депутаты и бизнес-сообщество относились несерьёзно, так как «он всё время бегал за Носовым, то с зонтом, то с портфелем». Его даже называли «мальчиком с зонтиком». Но со временем выходец с УВЗ стал доверенным лицом нового градоначальника, фактически его правой рукой, способной выполнить любые не только рабочие, но и личные просьбы.

«Ленда поймал настроение и желания Носова, обустраивал быт и занимался его личными делами. Конечно, он стал близким, доверенным человеком мэра. Носов в общем-то Ленду часто ругал и материл, но понимал, что он человек незаменимый, который обладает большим количеством информации, про него в том числе», — говорит руководитель одного из управлений тагильской мэрии.

При этом особой симпатии большинство сотрудников городской администрации к Ленде не испытывали, ставя ему в вину неискренность и интриганство. Бывший пресс-секретарь мэра Сергея Носова Галина Кобяк, например, категорически отказалась разговаривать о нём с журналистом агентства.

«По большому счёту, у Ленды ни с одним чиновником не было добрых отношений, — отмечает собеседник агентства. — Ни с Валерием Суровым, ни с Евгенией Черемных, хотя она тоже от команды УВЗ и от “Чистого города” была, ни с Костей Захаровым. Черемных вообще на дух его не переносила. Костя Захаров, будучи более флегматичным и спокойным человеком, особо не реагировал на него. Суров тоже Ленду никогда не любил и называл разными словами».

«Сергей Константинович требовал от Андрея исполнения жёстких вещей»

Большое количество претензий к работе Ленды со стороны депутатов, чиновников, журналистов и предпринимателей было связано с деятельностью МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). Официально учреждение было создано в 2014 году в муниципалитете для наведения порядка на рынке наружной рекламы. Ленда, выступая на заседаниях гордумы, систематически убеждал народных избранников в том, что в ближайшее время в бюджет города поступит доход от использования рекламных конструкций, однако этого так и не произошло. Несколько лет агентство распоряжалось всеми городскими билбордами, сити-боксами и другими конструкциями, передавая их в аренду нескольким рекламным агентствам без проведения конкурсных процедур. Конструкции использовались для продвижения Носовым своих кандидатов на выборах в Госдуму, свердловское Заксобрание и гордуму седьмого созыва. В конце концов УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе управлению муниципального имущества мэрии для проведения аукционов. После этого в учреждения, курируемые руководителем аппарата администрации Андреем Лендой и занимавшиеся ранее наружной рекламой, нагрянули бойцы Росгвардии. Источник АН «Между строк» в горадминистрации отмечает, что изначально АРИС создавали для того, чтобы «приподнять муниципальные СМИ». Независимое агентство должно было зарабатывать на наружной рекламе и заниматься ретейлингом телевизионно-газетной продукции. Однако идею так и не удалось воплотить в жизнь, в том числе из-за несговорчивости отдельных участников рынка.



Сергей Носов и Александр Маслов на заседании гордумы



Не сложились у Ленды отношения с экс-спикером НТГД Александром Масловым и депутатами Вячеславом Горячкиным, Алексеем Казариновым и Олегом Бахтеевым, которые на заседаниях думы имели неосторожность критиковать работу Носова и его подчинённых. Никто из перечисленных народных избранников в конечном итоге не получил зелёного света на выборы в гордуму седьмого созыва. Носов и Ленда провели в Нижнем Тагиле полностью управляемые праймериз «Единой России», при этом мэр во время избирательной кампании охотно делился собственным рейтингом с каждым кандидатом от муниципального блока — теперь уже депутатами Галиной Масликовой, Игорем Темновым, Вячеславом Малых. Маслов, который помог своему соратнику и другу Горячкину сорвать строительство структурой «Ростеха» опасного полигона ТБО на Руднике им. III Интернационала, лишился многих регалий. Он потерял кресло секретаря местной партячейки «Единой России», вместе с Горячкиным был исключён из политсовета ЕР, не смог снова избраться в думу. Горячкину же долго пришлось искать новую работу: с должности директора по персоналу НТЗМК он уволился из-за давления Носова на руководство предприятия.

«Конфликты с думой в основном, мне кажется, генерировал как раз Ленда, а не Носов, — считает Александр Маслов. — Некоторыми вещами Сергей Константинович был недоволен, он не любит, когда есть какое-то другое мнение, отличное от его. Но депутаты не могут не задавать вопросов, не иметь собственного мнения. Конечно, Носов обижался, когда у нас появлялось чересчур много вопросов, особенно по наиболее резонансным контрактам, решениям. Я думаю, почувствовав его нелюбовь к чужому мнению, Ленда дальше уже работал сам. И пытался генерировать конфликты даже там, где их не было, и с депутатами, и с чиновниками, тем самым делая себя более нужным Сергею Константиновичу, усиливая своё влияние. Носову объективно было не до этих конфликтов. Хотя 50% ситуаций он разыгрывал сам, это моё мнение. Я пару раз пытался поговорить с Лендой на тему того, что нет смысла эти конфликты развивать. Но Андрей любит посмотреть широко открытыми глазами и сделать вид, что ничего не происходит. Поэтому разговора у нас с ним не получилось. До последнего времени, пока мы работали вместе, общий язык так и не нашли».



Андрей Муринович и Андрей Ленда на заседании думы



Медиаменеджер Андрей Муринович также не смог попасть в гордуму седьмого созыва. Он и директор УВЗ по связям с госорганами Андрей Палатов по итогам праймериз ЕР получили одинаковые результаты. Но предпочтение было отдано сотруднику оборонного предприятия.

«Если Андрей Евгеньевич и оказывал влияние на какие-то группы, то это делалось только по конкретному распоряжению Носова, — считает Андрей Муринович. — Любой его шаг влево или вправо Носовым просто пресекался на корню, в жёсткой форме. Поэтому я через него никаких вопросов вообще не решал, хотя у нас хорошие отношения были, всегда шёл напрямую к Носову. Есть люди, которые своё влияние в городе потеряли ввиду того, что Сергей Константинович решал какие-то свои задачи, — тот же Маслов, Горячкин. Андрей Евгеньевич реально был человеком, максимально профессионально исполнявшим все распоряжения Носова. У него не было вообще никакой самостоятельности».

Шоумен и друг Андрея Ленды Михаил Виноградов стал победителем праймериз по территориальной группе в округе № 12, но Сергей Носов решил, что в думе «не место шутам и КВНщикам».

«В какие подковёрные игры Андрей в мэрии играл, я понятия не имею, — защищает Ленду его друг Михаил Виноградов. — С моей точки зрения, Андрей — хороший и честный человек, я знаю его уже 18 лет. Почему люди так к нему относятся? Может, потому что он достаточно закрытый. Какие-то задачи ему ставил предыдущий мэр. Я тоже восхищён нашим Сергеем Константиновичем, но он прям очень жёсткий человек и требовал от Андрея исполнения жёстких вещей. И насколько я знаю, Андрей, наоборот, всегда старался какие-то моменты сгладить. Не со всеми удавалось выстроить диалог, да и всем мил не будешь. Андрюха как-то говорит мне: “Вот что такое война? Это разница в прогнозах. Я думаю, что победа за мной, а ты думаешь, что ты победишь, и мы воюем”. А война — это всегда большая трата энергии, ресурсов. Конечно, конструктивнее было бы на эти жёсткие моменты когда-то не выходить, но Андрей — хороший исполнитель, и работу свою он делал хорошо. А вообще в моей жизни встречались только два человека, которые исполняют данное ими слово. Это Егор [Бычков] и Андрей [Ленда]. Про каждого ходят разные слухи, неоднозначные, но лично я считаю их хорошими людьми».

Ленда, напомним, сам участвовал в выборах депутатов Нижнетагильской гордумы седьмого созыва в 2017 году, и достаточно успешно. Однако в последний момент он написал заявление об отказе от мандата. Его место занял второй номер в списке тергруппы «Единой России» в округе № 11 — худрук драмтеатра Игорь Булыгин. Изначально кандидатура Ленды рассматривалась Носовым даже на место спикера гордумы, однако она вызвала большой отпор градообразующих предприятий (УВЗ и НТМК), у депутатов которых в новом составе думы большинство.

«Я очень ценю работу и способности Андрея Ленды, — говорил после победы на выборах мэра Нижнего Тагила в 2017 году Сергей Носов. — Во многом результаты выборов — это его заслуга. Работа велась не один месяц. Есть много положительных отзывов, которые звучали и в полпредстве, и в администрации губернатора».



Леонид Мартюшёв



«Ничего хорошего я про этого человека сказать не могу, — признаётся председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв. — Решение [об увольнении] было принято правильное абсолютно. За всех говорить не буду, но знаю, что подавляющее большинство так считает. Признаюсь, роль в общественно-политической жизни он сыграл очень большую, но негативную».

Председатель думской комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн отмечает, что никаких законов во время своей подковёрной игры Андрей Ленда при взаимодействии с депутатами не нарушал.

«Мы общались в правовом поле, за рамки регламента взаимоотношений он не выходил. Была обычная регламентная работа. Всё влияние осуществлялось в рамках его обязанностей, предусмотренных постановлениями главы города», — говорит Вадим Раудштейн.

Самый скандальный чиновник

За время работы руководителем аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда оказался замешан во множестве скандалов. Как-то осенью подчинённые Ленды и он сам, пока Носов был в отпуске, отправились в разгар рабочего дня отдыхать и выпивать на горнолыжный комплекс «Гора Белая». Благодаря не очень успешному контролю за рекламным рынком Нижнего Тагила и провалам планов по наполнению городского бюджета он не раз попадал в антирейтинг чиновников АН «Между строк». Пытаясь переделать рекламный рынок, Ленда рассорился со многими предпринимателями. Одно время он пытался заставить руководителей автозаправок демонтировать фирменные флагштоки на их станциях, что привело к судебным разбирательствам с мэрией и финансовым потерям для местного бюджета.

Местные общественники и оппозиционные политические партии возненавидели чиновника после того, как он стал отправлять их митинговать в отдалённые районы города: сквер Шахтёрской Славы на Руднике им. III Интернационала и площадь у памятника «Единению России» в деревне Усть-Утке, формально входящей в состав муниципального образования, но находящейся в 88 километрах от центра Нижнего Тагила.

Кроме того, Ленда был замечен в тесном сотрудничестве с агентством Diamond, оказавшимся в центре скандала из-за обвинений в предоставлении моделями интимных услуг для состоятельных мужчин. Именно он в своё время возглавлял жюри конкурса «Мисс Бикини — 2011», организованного модельным агентством. Участницы конкурса рассказывали, что нынешний городской чиновник появлялся не только на финале конкурса, но и приходил на занятия девушек по дефиле, давая советы и подсказки. Освещением мероприятия занимались глянцевые журналы «Шоколад» и «Банзай», входящие в состав ООО «Урал Масс Медиа», директором которого в тот момент был как раз Андрей Ленда. Чиновник даже получил прозвище «Мистер Бикини». Он же организовывал в Нижнем Тагиле «Парад невест». В 2017 году чиновник был замечен на гей-свадьбе в качестве гостя.



Андрей Ленда в жюри «Мисс Бикини»



«Ничего демиургического и демонического в Ленде нет»

После отъезда Сергея Носова в Магаданскую область, врип губернатора которой он был назначен в мае 2018 года, главой Нижнего Тагила стал вице-мэр Владислав Пинаев. Руководитель аппарата администрации Андрей Ленда стал стремительно терять влияние в городе. Он лишился основных своих полномочий в мэрии, в том числе статуса официального представителя в гордуме. Кроме того, депутаты НТГД утвердили новую структуру администрации, выведя из-под управления Ленды два отдела. Чиновник лишился возможности управлять отделом по работе со СМИ и информационно-аналитической работе и отделом по организации работы с обращениями граждан. Они переведены в прямое подчинение Владиславу Пинаеву. Координацией деятельности АРИСа вместо Ленды теперь занимается руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.

«Ленда примерял на себя роль серого кардинала, — отмечает уральский политический эксперт Александр Пирогов. — Фактически распоряжался временем Носова, был главным организатором и исполнителем его воли и решений. Но, я так понимаю, он не забывал и о своих интересах и при Носове был достаточно влиятельной фигурой. Вполне логично, что его служба при новом главе города подошла к концу. Быть вторым человеком после Носова и оставаться таким же по привычке или по своему желанию, пытаться эту же роль исполнять при новом главе невозможно. Носов был для Нижнего Тагила безусловным авторитетом, и, осеняя себя светлым образом его решений, Андрей Ленда мог многое делать, любую дверь открывать. Новый глава в любом случае выстраивает команду под себя. Судьба Ленды была предрешена в тот момент, когда Носов уехал. Лендой было нажито огромное количество врагов. А за неимением Носова… Месть — это то блюдо, которое подают холодным».

Многие политологи, чиновники, депутаты и журналисты были удивлены, что Ленда не уехал вслед за Носовым в Магадан.

«Я слышал, что Носов не делал ему предложения, — говорит источник АН “Между строк” в свердловском правительстве. — Носову нужно было обновить свою команду, почистить пёрышки, потому что его связь с Лендой уже здесь нехороший шлейф имела. Факт, что Ленда у него был правой рукой, на его имидж положительно не влиял».

9 апреля этого года стало известно, что Ленда написал заявление об уходе с поста руководителя аппарата администрации города.

«Андрей Евгеньевич фактически отдал себя на откуп Носову, полностью, — отмечает Андрей Муринович. — Сергей Константинович дальше ушёл, а Андрею Евгеньевичу теперь тяжело найти себя в области, потому что он без оглядки поддерживал главу во всём. А Носов всё-таки был тогда не в мейнстриме с областной властью. Сейчас ситуация в городе поменялась. Когда Тагил был вотчиной Сергея Константиновича, Андрей преуспел, не оценить его профессионализм нельзя. Сейчас его возможности, видимо, не востребованы, городу нечего добиваться, доказывать».

Известно, что Андрею Ленде сделано уже минимум два предложения о работе в негосударственных структурах. В случае принятия положительного решения по одному из них бывшему соратнику Носова придётся уехать из Нижнего Тагила.