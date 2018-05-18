В Агентстве рекламно-информационного содействия работает Росгвардия

Помещения МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС) на проспекте Ленина, 11 заблокированы бойцами Росгвардии, сообщает корреспондент АН «Между строк». Напомним, около двух часов назад сотрудники ФСБ начали оперативные мероприятия в управлении по организационно-массовой работе администрации Нижнего Тагила — в кабинете главного специалиста по регулированию отношений в области наружной рекламы Светланы Стекачёвой.

«У дверей АРИСа сидят ОМОНовцы, остальные сидят в “Газели” на парковке. В соседней редакции “Тагильского рабочего” рассказали, что силовики приехали ещё до обеда, уже очень долго беседуют с руководством АРИСа. От комментариев руководство ОМОНа отказывается», — передаёт корреспондент АН «Между строк».

Официальных комментариев силовиков по проводимым в Нижнем Тагиле оперативным мероприятиям на данный момент не поступало. Выемка проходит в учреждениях, курируемых руководителем аппарата администрации Андреем Лендой, занимавшихся ранее наружной рекламой. В данный момент проходит передача полномочий в области наружной рекламы от АРИСа к управлению муниципального имущества. Несколько лет агентство распоряжалось всеми городскими билбордами, сити-боксами и другими конструкциями, передавая их в аренду нескольким рекламным агентствам без проведения конкурсных процедур. Кто и сколько денег получает от непрозрачного бизнеса муниципального учреждения, неизвестно до сих пор, ответ на эти вопросы несколько лет пытались получить депутаты гордумы, прокуратура, ФСБ, ФАС. Год назад УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе УМИ для проведения аукционов. За год ситуация на рынке наружной рекламы Нижнего Тагила, впрочем, не изменилась.