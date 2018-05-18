ФСБ проводит выемку документов в мэрии Нижнего Тагила

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят оперативные мероприятия в управлении по организационно-массовой работе администрации Нижнего Тагила. Как сообщает корреспондент АН «Между строк», несколько сотрудников пришли около часа назад в кабинет главного специалиста по регулированию отношений в области наружной рекламы Светланы Стекачёвой.

«О причинах визита в администрацию находящиеся на месте сотрудники говорить отказываются и просят обращаться в пресс-службы. Мероприятия, по их словам, продлятся ещё около часа. При мне вынесли опечатанную коробку. Якобы такая же выемка проходит в АРИСе», — передаёт корреспондент АН «Между строк».

Начальник управления Инесса Прохорова также отказалась от комментариев.

«Я не готова сейчас эту тему обсуждать, вам лучше обратиться к руководителю аппарата Андрею Евгеньевичу Ленде, который курировал до недавних пор рекламный рынок», — заявила Прохорова.

Дозвониться до Андрея Ленды АН «Между строк» не удалось. Напомним, в данный момент проходит передача полномочий в области наружной рекламы от МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС, курируется Андреем Лендой) к управлению муниципального имущества. Несколько лет АРИС распоряжался всеми городскими билбордами, сити-боксами и другими конструкциями, передавая их в аренду нескольким рекламным агентствам без проведения конкурсных процедур. Кто и сколько денег получает от непрозрачного бизнеса муниципального учреждения, неизвестно до сих пор, ответ на эти вопросы несколько лет пытались получить депутаты гордумы, прокуратура, ФСБ, ФАС. Год назад УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе УМИ для проведения аукционов. За год ситуация на рынке наружной рекламы Нижнего Тагила, впрочем, не изменилась.

Источник агентства в мэрии Нижнего Тагила считает, что оперативные мероприятия связаны именно с передачей полномочий и могут стать поводом для атаки на руководителя аппарата администрации.

«По моей информации, Стекачёва подготовила полный пакет документов для передачи УМИ и как раз их сейчас и изымают. Говорят, что [вице-мэр Владислав] Пинаев был в курсе обыска, который сейчас бьёт по Ленде», — говорит наш собеседник.

Первый замглавы Нижнего Тагила Владислав Пинаев при этом заявил АН «Между строк», что в данный момент находится на выезде и ничего не знает об оперативных мероприятиях в курируемом Андреем Лендой управлении.

Участвуют ли в выемке сотрудники других ведомств, на момент написания заметки выяснить не удалось. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» пообещали уточнить, привлечены ли к выемке сотрудники полиции.