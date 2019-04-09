Андрей Ленда назвал причину своего увольнения из мэрии Нижнего Тагила

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда подтвердил АН «Между строк» информацию о своём увольнении. Чиновник назвал и причину своего ухода.

«Каковы причины? Дальше двигаться. Есть несколько предложений. Я уже года два-три не был в отпуске, решил немножко отдохнуть, а дальше уже [принимать решение]», — рассказал Ленда АН «Между строк», заверив, что среди вариантов предложений из Магадана нет.

По словам Ленды, решение покинуть пост руководителя аппарата было заранее обговорено с главой города, «всё по обоюдному согласию». Заявление об увольнении ещё не подписано.

Ранее стало известно, что уход Ленды повлечёт структурную реформу в тагильской администрации. Всю информполитику передадут новому департаменту, а аппарат мэра будет отвечать только за техническое обеспечение.

Напомним, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назначил руководителя аппарата администрации Андрея Ленду своим постоянным представителем в местной гордуме в декабре 2017 года. Ранее должность занимала специалист управления по организационно-массовой работе администрации Татьяна Батухтина. Депутаты НТГД седьмого созыва не раз отмечали, что постоянный представитель главы города в думе должен быть способен «не только вовремя приносить документы и посещать заседания комиссий и рабочих групп, но также отвечать на любые вопросы депутатов от имени мэра».

В прошлом месяце Ленда лишился основных своих полномочий.