Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лишил Андрея Ленду статуса своего официального представителя в гордуме

Представлять интересы главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в городской думе вместо руководителя аппарата администрации Андрея Ленды будет первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Пинаев назначил Горячкина своим постпредом накануне, 5 марта. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Ранее депутаты НТГД утвердили новую структуру мэрии, выведя из-под управления Ленды два отдела. Чиновник лишился возможности управлять отделом по работе со СМИ и информационно-аналитической работе и отделом по организации работы с обращениями граждан. Они переведены в прямое подчинение Владиславу Пинаеву. Координацией деятельности скандального муниципального Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС) вместо Ленды теперь будет заниматься пресс-секретарь мэра Алла Жернакова.

Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назначил руководителя аппарата администрации Андрея Ленду своим постоянным представителем в местной гордуме в декабре 2017 года. Ранее должность занимала специалист управления по организационно-массовой работе администрации Татьяна Батухтина. Депутаты НТГД седьмого созыва не раз отмечали, что постоянный представитель главы города в думе должен быть способен «не только вовремя приносить документы и посещать заседания комиссий и рабочих групп, но также отвечать на любые вопросы депутатов от имени мэра».