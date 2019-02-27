Андрей Ленда лишится руководства отделами по связям со СМИ и по работе с обращениями жителей Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выведет из-под управления руководителя аппарата администрации города Андрея Ленды два структурных подразделения. Это отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе и отдел по организации работы с обращениями граждан. В ближайшие дни они будут переведены в прямое подчинение Владиславу Пинаеву. Соответствующее решение было принято мэром на этой неделе. Вопросы, касающиеся изменения структуры администрации города, будут рассмотрены сегодня, 27 февраля, на заседании думской комиссии по самоуправлению, а также 28 февраля на самой думе.

По данным АН «Между строк», Ленда в ближайшее время перестанет быть и полномочным представителем главы города в думе, эта функция перейдёт вице-мэру Вячеславу Горячкину.

Ранее стало известно, что координацией деятельности скандального муниципального Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС) вместо руководителя аппарата администрации Андрея Ленды теперь будет заниматься пресс-секретарь мэра Нижнего Тагила Алла Жернакова. Сейчас АРИС подчиняется управлению по организационно-массовой работе, которым руководит Инесса Прохорова. Координирует деятельность управления Андрей Ленда. В ближайшее время структура администрации будет изменена, АРИС отдадут в подчинение отделу по работе со СМИ и информационно-аналитической работе, который возглавляет Алла Жернакова.

Напомним, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов накануне своей отставки лишил руководителя аппарата администрации Андрея Ленду полномочий по контролю за наружной рекламой в городе. Теперь он не может выдавать разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предписания о демонтаже самовольно установленных щитов и перетяжек. Он не имеет права заключать от имени администрации города договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и зданиях, находящихся в собственности муниципалитета. Также чиновник лишился возможности контролировать рынок наружной рекламы в Нижнем Тагиле.

UPD: заседание думской комиссии было перенесено на завтра из-за отсутствия кворума.