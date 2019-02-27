Курировать работу скандального АРИСа будет пресс-секретарь мэра Нижнего Тагила Алла Жернакова

Координацией деятельности скандального муниципального Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС) вместо руководителя аппарата администрации Андрея Ленды теперь будет заниматься пресс-секретарь мэра Нижнего Тагила Алла Жернакова. Об этом АН «Между строк» сообщили сразу несколько источников в мэрии.

Сейчас АРИС подчиняется управлению по организационно-массовой работе, которым руководит Инесса Прохорова. Координирует деятельность управления Андрей Ленда. В ближайшее время структура администрации будет изменена, АРИС отдадут в подчинение отделу по работе со СМИ и информационно-аналитической работе, который возглавляет Алла Жернакова. Работу отдела Жернаковой, согласно данным на официальном сайте администрации города, координирует также Ленда, но управлять АРИСом теперь будет именно пресс-секретарь главы. Сама Жернакова не подтвердила и не опровергла полученную агентством информацию.

«Я человек подневольный, муниципальный служащий. Когда выйдет официальное постановление, тогда и смогу об этом говорить. Когда выйдет постановление, тоже не могу пока сказать. Никаких комментариев», — сказала Жернакова.

В четвёртом квартале 2019 года аудиторы проверят качество и объёмы выполненного МАУ «АРИС» муниципального задания. Сейчас учреждение занимается только освещением деятельности администрации города, её подразделений и гордумы. При этом в мэрии уже работают отделы, которые выполняют те же самые функции, что и АРИС. Многие депутаты Нижнетагильской гордумы уже неоднократно выражали сомнения в целесообразности сохранения этого структурного подразделения.

В прошлом году полномочия в области наружной рекламы были переданы от АРИСа к управлению муниципального имущества. В мае 2018 года учреждения, курируемые Андреем Лендой и занимавшиеся ранее наружной рекламой, заблокировали бойцы Росгвардии. Сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в кабинете главного специалиста по регулированию отношений в области наружной рекламы Светланы Стекачёвой и АРИСе. Источники АН «Между строк» сообщали, что выемка документов связана как раз с передачей полномочий от АРИСа к управлению муниципального имущества.

Несколько лет агентство распоряжалось всеми городскими билбордами, сити-боксами и другими конструкциями, передавая их в аренду нескольким рекламным агентствам без проведения конкурсных процедур. В конце концов УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе УМИ для проведения аукционов.