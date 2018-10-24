В 2018 году мэрия Нижнего Тагила заработала на наружной рекламе только 2000 рублей

В этом году администрация Нижнего Тагила заработала на договорах на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе лишь две тысячи рублей. Об этом сегодня, 24 октября, на думском заседании по бюджету, экономической политике и инвестициям сообщила недавно назначенная начальником управления муниципального имущества Марина Михайлова.

«Сейчас действуют два договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Размер оплаты составляет 960 рублей, это по крышной рекламной установке на Ленина, 31. Оплата поступила именно на управление имуществом за два квартала», — рассказала Михайлова.

В соответствии с условиями договора от 15 октября 2015 года (действует до 2025 года) на установку и эксплуатацию светодиодного экрана, находящегося в собственности муниципалитета, в этом году в мэрию должны были поступить ещё 222 264 рубля. Однако они, по признанию чиновницы, до сих пор не перечислены за минувший календарный год. Крайний срок оплаты — 25 октября.

Чиновница отметила, что работа на рынке наружной рекламы мэрии предстоит достаточно большая и невозможно пока сказать, сколько денег и когда начнут поступать в бюджет города от использования имеющихся у муниципалитета конструкций. Сейчас в схему размещения рекламных конструкций, которая размещена на официальном сайте города Нижнего Тагила, включён 931 объект, в том числе 500 наземных щитов. Часть из них сегодня, по словам Михайловой, проходит оценку для подготовки и дальнейшего проведения конкурсов на них.

«Рекламораспространители не очень хотят использовать маленькие рекламные конструкции — скамьи, рекламные тумбы. А дополнительно ставить большие конструкции тоже не всегда целесообразно, у нас и так их достаточно. Поэтому вопрос пока открыт», — заявила чиновница.

В 2017 году администрация Нижнего Тагила заработала на наружной рекламе 222 264 рубля (в 2016 году — тоже 222 264 рубля, в 2015 году — 296 366 рублей). Госпошлина за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных щитов, пилонов и коробов в городе была получена в прошлом году в размере 965 тысяч рублей (в 2016 году — 2,17 миллиона рублей, в 2015 году — 1,26 миллиона рублей). Новый мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял журналистам, что после его прихода к власти на рынке наружной рекламы будет, наконец, наведён порядок. После его заявления в августе о том, что в городе ликвидируют перетяжки над дорогами, большинство из них в центре демонтировали.

Напомним, в апреле этого года началась передача полномочий в области наружной рекламы от АРИСа к управлению муниципального имущества. В мае учреждения, курируемые руководителем аппарата администрации Андреем Лендой и занимавшиеся ранее наружной рекламой, заблокировали бойцы Росгвардии. Сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в кабинете главного специалиста по регулированию отношений в области наружной рекламы Светланы Стекачёвой и провальном АРИСе. Источники АН «Между строк» сообщали, что выемка документов связана как раз с передачей полномочий в области наружной рекламы от АРИСа к управлению муниципального имущества.

Несколько лет агентство распоряжалось всеми городскими билбордами, сити-боксами и другими конструкциями, передавая их в аренду нескольким рекламным агентствам без проведения конкурсных процедур. В конце концов УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе УМИ для проведения аукционов. За полтора года ситуация на рынке наружной рекламы Нижнего Тагила так и не изменилась. В августе журналист АН «Между строк» пообщался с Андреем Лендой и задал ему несколько острых вопросов про рекламные перетяжки, которые много лет незаконно размещала компания «Ником Реклама» над проспектом Ленина, про обыски и договорённости с местными бизнесменами.