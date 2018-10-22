Уволенная при Носове начальник управления муниципального имущества вернулась в мэрию Нижнего Тагила

Марина Михайлова, уволившаяся с поста начальника управления муниципального имущества в последний месяц работы мэра Сергея Носова, вернулась в администрацию города на ту же должность. Сегодня, 22 октября, её первый рабочий день, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В октябре специальная комиссия при мэрии провела конкурсный отбор на замещение освободившейся должности муниципальной службы. По его итогам для назначения на пост начальника управления муниципального имущества были рекомендованы три кандидатуры: Алексей Бельдягин, Марина Михайлова и Игорь Шастин. Глава города Владислав Пинаев сделал выбор в пользу Михайловой.

Марина Михайлова написала заявление об увольнении из мэрии 8 мая. Источник АН «Между строк» в мэрии сообщал, что отставка была связана с конфликтом чиновницы с экс-главой города Сергеем Носовым. В последние два года он неоднократно высказывал недовольство работой управления в части продажи материальных и нематериальных активов, использования государственного и муниципального имущества. Чиновникам не сразу удалось реализовать на торгах 100-процентную долю в ООО «Тагилкнига». План по продаже 932 объектов сетей газоснабжения общей протяжённостью свыше 206,2 км и вовсе провалился. Проблем управлению добавила передача полномочий в области наружной рекламы от провального МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС), которая официально началась в апреле этого года, как раз перед увольнением Михайловой.

Анонимные Telegram-каналы писали, что после досрочной отставки Носова врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев просил Марину Михайлову вернуться на работу в администрацию города.