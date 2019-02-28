Депутаты Нижнего Тагила разрешили Пинаеву изменить структуру мэрии, чтобы лишить Ленду полномочий 

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 28 февраля, утвердили новую структуру мэрии и тем самым вывели из-под управления руководителя аппарата администрации Андрея Ленды два отдела. За новую структуру проголосовали все 20 присутствовавших на заседании думы народных избранников. Ранее данный вопрос рассмотрели на думской комиссии по самоуправлению, при этом её депутаты не смогли принять никакого решения из-за отсутствия кворума.

Письмо от мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева с просьбой утвердить новую структуру администрации города поступило в НТГД накануне. Градоначальник решил вывести из-под управления Ленды отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе и отдел по организации работы с обращениями граждан. Они переведены в прямое подчинение Владиславу Пинаеву. Также появились управление муниципальных закупок (ранее эти функции обеспечивало экономическое управление) и управление по учёту и распределению жилья (реорганизовано из отдела).

Представлять интересы главы Нижнего Тагила в гордуме теперь вместо Андрея Ленды будет первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Комментарий руководителя аппарата администрации города АН «Между строк» оперативно получить не удалось — он отказался беседовать, сославшись на занятость. На заседании думы чиновник отметил лишь, что численность штата после внесённых поправок не изменится, никаких дополнительных финансовых затрат мэрия не понесёт.

Ранее стало известно, что координацией деятельности скандального муниципального Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС) вместо Андрея Ленды теперь будет заниматься пресс-секретарь мэра Нижнего Тагила Алла Жернакова. Сейчас АРИС подчиняется управлению по организационно-массовой работе, которым руководит Инесса Прохорова. Координировал деятельность управления сам Ленда. Теперь же АРИС отдадут в подчинение отделу по работе со СМИ и информационно-аналитической работе, который возглавляет Алла Жернакова.