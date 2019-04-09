Глава аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда написал заявление об уходе

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда написал заявление об уходе. Информацию АН «Между строк» подтвердил источник в мэрии, отметив, что к этому его подтолкнул глава города. По его словам, уход Ленды повлечёт структурную реформу в тагильской администрации. Всю информполитику передадут новому департаменту, а аппарат мэра будет отвечать только за техническое обеспечение. Получить комментарий у главы города не удалось, он находится на подписании колдоговора на «Планте».

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев лишил Ленду статуса своего официального представителя в гордуме. До этого депутаты НТГД утвердили новую структуру мэрии, выведя из-под управления Ленды два отдела. Чиновник лишился возможности управлять отделом по работе со СМИ и информационно-аналитической работе и отделом по организации работы с обращениями граждан. Они переведены в прямое подчинение Владиславу Пинаеву. Координацией деятельности скандального муниципального Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС) вместо Ленды теперь будет заниматься пресс-секретарь мэра Алла Жернакова.

Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назначил руководителя аппарата администрации Андрея Ленду своим постоянным представителем в местной гордуме в декабре 2017 года. Ранее должность занимала специалист управления по организационно-массовой работе администрации Татьяна Батухтина. Депутаты НТГД седьмого созыва не раз отмечали, что постоянный представитель главы города в думе должен быть способен «не только вовремя приносить документы и посещать заседания комиссий и рабочих групп, но также отвечать на любые вопросы депутатов от имени мэра».