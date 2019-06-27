Тагильские депутаты разрешили главе города ликвидировать должность руководителя аппарата в мэрии

Депутаты Нижнетагильской гордумы разрешили мэру Владиславу Пинаеву ликвидировать должность руководителя аппарата в мэрии после увольнения из неё Андрея Ленды. Сегодня, 27 июня, в ходе очередного заседания думы они одобрили внесение изменений в структуру администрации города. Инициативу мэра поддержали 22 присутствующих в зале народных избранника, один воздержался.

Теперь в мэрии вместо должности руководителя аппарата, которую с апреля 2019 года занимает выходец из Верхотурья Алексей Храмцов, появится управляющий делами. По словам начальника муниципальной службы Юрия Сергушева, сам аппарат разделят на организационное управление (его будет курировать Храмцов) и управление территориального развития и общественных связей. Один специалист будет заниматься идеологической работой, а второй — технической. Будут работать отделы муниципальных служб и кадров, по работе с коммерческими организациями и по работе с обращением граждан. Никаких дополнительных средств для формирования новой структуры мэрии не потребуется.

Мэр Владислав Пинаев задумался о структурной реформе в городской администрации после увольнения соратника и правой руки экс-главы Нижнего Тагила Андрея Ленды. Он написал заявление об уходе в начале апреля. Журналист АН «Между строк» пообщался с бывшими коллегами, друзьями и врагами Ленды и узнал, как «мальчику с зонтиком» удалось стать вторым по влиянию человеком в городе и настроить против себя бизнес-сообщество и крупнейшие финансово-промышленные группы.