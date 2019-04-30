Владислав Пинаев представил подчинённым нового руководителя аппарата администрации

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 30 апреля, представил подчинённым Алексея Храмцова, который теперь будет исполнять обязанности руководителя аппарата администрации. При этом на официальном сайте управления образования Верхотурья Храмцов до сих пор указан руководителем структурного подразделения.

Сегодня второй рабочий день чиновника в мэрии. Первое время он будет трудиться в статусе исполняющего обязанности, так как для официального назначения на должность ему необходимо ещё пройти конкурсные процедуры. В то же время источники АН «Между строк» в администрации отмечают, что после увольнения Андрея Ленды Владислав Пинаев задумался о структурной реформе в тагильской мэрии. Предполагается, что в ближайшее время будет возрождено информационно-аналитическое управление, которое в дальнейшем возглавит именно Храмцов.

Собеседники агентства в тагильской мэрии отмечают, что назначение Алексея Храмцова было пролоббировано региональными властями. Анонимные телеграм-каналы приписывают ему роль протеже советника губернатора Свердловской области Анатолия Гайды и первого замруководителя аппарата администрации главы региона Вадима Дубичева. Примечательно, что Храмцов до вступления в должность руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила уже имеет за собой шлейф громких скандалов. По количеству негативных публикаций в СМИ он легко мог бы посоревноваться со своим предшественником Андреем Лендой.

В 2011 году Храмцов баллотировался в ЗакСо от партии «Справедливая Россия», занимал должность замглавы администрации Верхотурья по ЖКХ. В декабре 2014 года прокуратура выступала с требованием уволить Храмцова, поскольку он при назначении параллельно являлся учредителем и гендиректором коммерческих организаций, чего не допускает российское законодательство. В итоге чиновник отделался замечанием.

Напомним, в начале апреля уже экс-руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Ленда написал заявление об уходе. Журналист АН «Между строк» пообщался с бывшими коллегами, друзьями и врагами Ленды и узнал, как «мальчику с зонтиком» удалось стать вторым по влиянию человеком в городе и настроить против себя бизнес-сообщество и крупнейшие финансово-промышленные группы.