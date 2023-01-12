В Нижнем Тагиле со скандалом отменили спектакль с участием актёра Дмитрия Назарова

В Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» (16+) с участием актёров Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, который должен был состояться в Городском дворце молодёжи 1 февраля. Поводом для отмены представления послужили обращения тагильчан в соцсетях культурно-досугового учреждения. Жители города оказались недовольны тем, как ранее актёр негативно высказывался по поводу СВО на Украине и мобилизации. Организаторы гастролей ООО «Билет 96» подтвердили АН «Между строк», что отменить спектакль пришлось из-за комментариев в соцсетях.

Аналогичные ультиматумы получили не только руководство Дворца молодёжи и билетного оператора bilet96.ru, но и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. 11 января в социальных сетях касс появилось сообщение об отмене спектакля по решению администрации города, а также о том, что все приобретённые билеты можно вернуть.

При этом в мэрии АН «Между строк» сообщили, что к решению об отмене спектакля они отношения не имеют.

Отметим, что 2 февраля в Челябинске во Дворце культуры железнодорожников также должен состояться спектакль с участием актёра. Сегодня в социальных сетях учреждения появились призывы бойкотировать мероприятие.