Администрация Нижнего Тагила расторгла контракт на строительство ледового городка 

Администрация Нижнего Тагила расторгла контракт на строительство новогоднего ледового городка, заключённый с предпринимателем из Братска. На сайте администрации города сказано, что решение принято с целью экономии бюджетных средств, но новогодняя площадка в городе будет.

Вместо традиционного строительства ледового городка решено провести фестиваль ледовых скульптур, в котором примут участие уральские мастера. С таким предложением к мэру Владиславу Пинаеву обратились представители объединения профессиональных художников, руководители учреждений культуры и образования Нижнего Тагила. Ледяные скульптуры разместятся на Театральной площади.

«Разработано положение о проведении симпозиума ледовой скульптуры “Нижний Тагил от А до Я”. Мероприятие приурочено к новогодним праздникам. Организатор — парк имени Бондина — уже принял несколько заявок. К созданию ледяных фигур авторы приступят в ближайшие дни», — рассказала начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина.

Среди авторов задумки — директор детской школы искусств № 1 Алёна Ломакова, директор музея изобразительных искусств Марина Агеева и директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила Павленко.

«Тагильские скульпторы неоднократно становились победителями международных конкурсов, создавали ледяные произведения искусства в других городах России. В этом году творчество наших мастеров можно будет увидеть в родном городе. Я уверен, что фантазия и профессионализм участников фестиваля удивят и порадуют жителей и гостей Нижнего Тагила», — сказал Владислав Пинаев.

Проведение творческого фестиваля, включая затраты на материалы, обойдётся в сумму около 5 млн рублей. К строительству дополнительной сопутствующей инфраструктуры уже приступили специалисты МУП «Тагилдорстрой» и Центра организации дорожного движения города Нижний Тагил.

Напомним, что впервые за несколько лет торги на строительство ледового городка выиграла компания не из Свердловской области. Строить ледовый городок должен был предприниматель из Братска (Иркутская область) Алексей Бандурин, который предложил наименьшую сумму из трёх претендентов. Изначально на ледовый городок власти Нижнего Тагила готовы были потратить 18 млн 230 тысяч рублей, в итоге во время торгов стоимость снизилась до 15 млн 861 тысячи рублей.