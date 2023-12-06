Строить ледовый городок в Нижнем Тагиле будет подрядчик из Братска

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на возведение ледового городка. Впервые за несколько лет им стала компания не из Свердловской области. Строить ледовый городок в этом году будет предприниматель из Братска (Иркутская область) Алексей Бандурин, который предложил наименьшую сумму из трёх претендентов. Изначально на ледовый городок власти Нижнего Тагила готовы были потратить 18 млн 230 тысяч рублей, в итоге во время торгов стоимость снизилась до 15 млн 861 тысячи рублей.

Темой городка в этом году стал русский алфавит «От а до я». Подготовительные работы на Театральной площади начнутся уже сегодня, 6 декабря. С этого времени автомобильное движение по проспекту Строителей будет частично ограничено. Это коснётся участка от проспекта Строителей, 6 до дома № 1а на улице Пархоменко (здание городской администрации) и продлится до 31 января 2024 года.

Проект новогоднего городка традиционно подготовил скульптор Эдуард Пономаренко, который несколько лет подряд работал с тагильской компанией «Уралстрой-НТ» Константина Благинина, строившей городок в Нижнем Тагиле последние три года. На данный момент неизвестно, будут ли прежние скульпторы работать с новым подрядчиком.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, нынешний подрядчик ИП Алексей Бандурин с 2017 года осуществляет деятельность, связанную с автомобильным грузовым транспортом, однако занимается и другими видами деятельности. Портфель бизнесмена по части госзаказов на текущий момент составляет 77 млн рублей.

Отметим, что, помимо строительства ледового городка, в стоимость контракта входит охрана и устранение всех неполадок на объекте, уборка от снега, монтаж и демонтаж. Приёмка ледового городка должна состояться 25 декабря, ледовые сооружения будут радовать тагильчан ровно месяц, 25 января подрядная организация начнёт их разбирать.