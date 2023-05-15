Лишение звания, 3,5 года тюрьмы и арест в зале суда. В Нижнем Тагиле снова вынесли приговор бывшему начальнику ИК-12 Игорю Панкратову за мошенничество и присвоение вверенного имущества

Сегодня, 15 мая, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор экс-начальнику ИК-12 Игорю Панкратову и его подельнику — начальнику металлоприёмки Владимиру Клементьеву. Это уже второе судебное разбирательство в отношении подсудимых по громкому уголовному делу.

Напомним, в апреле 2021 года Ленинский суд Нижнего Тагила уже выносил приговор Панкратову и Клементьеву. На тот момент, по версии обвинения, ещё находившийся в должности начальника ИК-12 Панкратов со своим заместителем Петром Крашенинниковым разработали план хищения средств исправительного учреждения, по которому они в период с января по июль 2019 года смогли похитить металлолом колонии на сумму свыше 1,6 млн рублей. Тогда Игорь Панкратов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, был приговорён к пяти годам колонии. Второму фигуранту дела, Владимиру Клементьеву, был вынесен оправдательный приговор.

Стоит отметить, что незадолго до приговора экс-начальник колонии написал рапорт, по которому был уволен со службы ГУФСИН по выслуге лет, о чём АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Позже Панкратову удалось обжаловать решение суда. Как пояснили АН «Между строк» в Свердловском облсуде, апелляционным определением от 12 ноября 2021 года приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении Панкратова и Клементьева был отменён, а дело возвращено прокурору Свердловской области «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Мера пресечения Игорю Панкратову была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. При этом оправдательный приговор Клементьеву также был отменён.

В конце июля 2022 года Панкратов подал иск к АН «Между строк». Обратиться в суд бывший силовик решил после публикации издания от 7 июля 2022 года, посвящённой коллеге Панкратова — начальнику оперотдела той же ИК-12 Сергею Витюку, который был приговорён к трём годам колонии условно за получение взятки от заключённого. В бэкграунде новости, отсылающей читателя к публикации от 28 апреля 2021 года, был упомянут приговор Панкратову как бывшему начальнику колонии.

Игорь Панкратов решил, что упоминание старой публикации порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он через суд потребовал у издания выпустить опровержение и выплатить ему 50 тысяч рублей за нанесённый моральный вред. В суде интересы экс-начальника колонии представлял адвокат. На повторное заседание, которое прошло 22 ноября 2022 года в здании Ленинского суда Нижнего Тагила, представители истца не явились. Несмотря на доводы защиты, суд удовлетворил иск Панкратова частично, оценив нанесённый ему моральный вред в размере 5 тысяч рублей.

В декабре 2022 года уголовное дело в отношении Панкратова и Клементьева вновь поступило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

На первом заседании 9 февраля 2023 года Панкратов заявил, что против присутствия журналиста АН «Между строк» на заседании, поскольку судится с изданием по гражданскому делу о защите чести и достоинства. Несмотря на то, что судебное заседание было открытым, защитник Панкратова заявила, что присутствие журналистов АН «Между строк» на заседании нарушает тайну следствия и закон о защите персональных данных. Судья отклонила ходатайство Панкратова и разрешила СМИ присутствовать на заседании.

Повторное судопроизводство по уголовному делу в отношении Панкратова и Клементьева длилось 4 месяца, за которые было проведено 10 заседаний. В ходе встреч судом было рассмотрено 20 томов уголовного дела и опрошены свидетели. В итоге Игорь Панкратов был признан Ленинским районным судом города виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ), а также в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённых организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), и был приговорён к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда. Кроме того, Панкратов был лишён специального звания полковника. Бывший начальник ИК-12 был взят под стражу в зале суда. Клементьев, в свою очередь, также был признан виновным в пособничестве в присвоении и растрате, совершённых организованной группой либо в особо крупном размере (часть 5 статьи 33 — часть 4 статьи 160 УК РФ), и приговорён к одному году условно. На момент публикации приговор не вступил в законную силу. На его обжалование у осуждённых есть две недели.