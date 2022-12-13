Ленинский районный суд Нижнего Тагила снизил размер компенсации по иску экс-начальника ИК-12 Игоря Панкратова к АН «Между строк» по делу о защите чести и достоинства в 10 раз

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес решение по делу о защите чести, достоинства и защите деловой репутации экс-начальника нижнетагильской ИК № 12 Игоря Панкратова, ранее обвиняемого в мошенничестве и растрате.

Обратиться в суд бывший силовик решил после публикации АН «Между строк» от 7 июля 2022 года, посвящённой коллеге Панкратова — начальнику оперотдела той же ИК № 12 Сергею Витюку, который был приговорён к трём годам колонии условно за получение взятки от заключённого. В бэкграунде новости, отсылающей читателя к публикации от 28 апреля 2021 года, был упомянут приговор Панкратову как бывшему начальнику колонии.

Напомним, Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему начальнику ИК № 12 Игорю Панкратову, обвиняемому в мошенничестве и растрате. На тот момент, по версии обвинения, Панкратов, ещё находясь на должности начальника колонии, совместно со своим заместителем разработал план хищения средств учреждения.

«Под предлогом поставки плат управления, используемых в сварочном оборудовании для производственных нужд колонии, он дал указание подчинённым сотрудникам подготовить документы для их закупки. А его заместитель привлёк к совершению преступления своего знакомого предпринимателя, с которым были заключены контракты. Спустя некоторое время он обеспечивал документальное списание плат с баланса учреждения. За период с сентября 2017 года по март 2019 года Панкратов совместно с заместителем похитил денежные средства исправительной колонии на сумму свыше 889 тысяч рублей. В дальнейшем Игорь Панкратов дал указание своему заместителю подыскать компанию, принимающую металлолом. Денежные средства от реализации металлолома, полученного в ходе демонтажа (разборки), перечислялись не на лицевой счёт колонии, а на банковскую карту, находящуюся в пользовании заместителя начальника колонии. За период с января по июль 2019 года металлолом, находящийся в фактическом владении колонии, стоимостью свыше 1,6 млн рублей был похищен», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Свердловской области от 28 апреля 2021 года, который до сих пор размещён на сайте ведомства.

В итоге суд назначил Панкратову наказание по части 3 статьи 159 и части 4 статьи 160 УК РФ в виде пяти лет колонии. При этом второму фигуранту по делу, сотруднику металлоприёмки Владимиру Клементьеву, был вынесен оправдательный приговор.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, Панкратов был уволен со службы по выслуге лет. Рапорт экс-начальник колонии написал незадолго до решения суда.

Позже выяснилось, что осенью прошлого года Панкратов смог оспорить обвинительный приговор. Как пояснили АН «Между строк» в Свердловском областном суде, апелляционным определением от 12 ноября 2021 года Свердловского областного суда приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении Панкратова и сотрудника металлоприёмки Владимира Клементьева был отменён, а дело возвращено прокурору Свердловской области «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Мера пресечения Игорю Панкратову была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. При этом оправдательный приговор Клементьеву также был отменён.

Как заявили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сейчас делом Панкратова занимается Следственный комитет. От комментариев о текущем статусе экс-начальника колонии и о том, на какой стадии находится дело, представители СК воздержались.

В конце июля Панкратов подал иск к АН «Между строк», потребовав выпустить опровержение якобы недостоверной информации, размещённой на ресурсах издания, а также выплатить ему 50 тысяч рублей за нанесённый моральный вред.

В суде интересы экс-начальника колонии представлял адвокат. На повторное заседание, которое прошло 22 ноября в здании Ленинского суда Нижнего Тагила, представители истца не явились. Несмотря на доводы защиты, суд удовлетворил иск Панкратова частично, оценив нанесённый ему моральный вред в размере 5 тысяч рублей. АН «Между строк» со своей стороны намерено обжаловать приговор.

«Мы намерены обжаловать решение суда, поскольку не согласны со сделанными судьёй выводами. Предмет спора — отсылка к ранее опубликованной информации по указанному событию. Оно имело место быть в определённое время, в определённом месте. Отрицать его существование в "обывательском" смысле, наверное, не имеет смысла», — заявила представитель АН «Между строк» Екатерина Зубкова.