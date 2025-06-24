В Нижнем Тагиле прошёл благотворительный марафон для сбора средств на реабилитацию подопечной БФ «Живи, малыш»

В прошедшую субботу, 21 июня, в Нижнем Тагиле прошёл благотворительный марафон «70 км добра», организованный спортсменом-любителем Евгением Ковтуновым совместно с благотворительным фондом «Живи, малыш».

Цель акции — сбор средств для реабилитации 19-летней подопечной благотворительного фонда Саши Данилкиной с пороком развития позвоночника, перенёсшей уже 50 операций под общим наркозом.

Всего Евгений пробежал вокруг города 67 километров за 8,5 часа. По пути к нему присоединялись другие желающие из Нижнего Тагила, Верхней Салды и Екатеринбурга, чтобы поддержать инициативу и помочь девушке. Маршрут пролегал от парка им. А. П. Бондина через ТРЦ DEPO, село Николо-Павловское, Евстюниху, затем по улицам Космонавтов, проспектам Мира и Ленина. Финишировал бегун в парке им. А. П. Бондина.

Перед основным маршрутом группа пробежала традиционный субботний забег «5 вёрст», в котором приняла участие и сама Саша. Всего в марафоне поучаствовал 71 человек, и ещё более 100 человек внесли материальный вклад.

За день удалось собрать чуть более 64 тысяч рублей из необходимой суммы в 317 тысяч рублей. Сбор средств ещё продолжается. Вы можете присоединиться к благотворительной акции и отправить средства на реабилитацию Саши, перейдя по ссылке: https://donation.ru/zhivimalysh/danilkina_sasha/?source=qr&sum=300