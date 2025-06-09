Спортсмен-любитель пробежит 70 километров вокруг Нижнего Тагила, чтобы собрать средства на реабилитацию подопечной БФ «Живи, малыш»

21 июня Евгений Ковтунов из Нижнего Тагила пробежит благотворительный марафон протяжённостью 70 км вокруг города. Цель марафона — сбор средств для 19-летней Саши Данилкиной — подопечной благотворительного фонда «Живи, малыш» с пороком развития позвоночника. На реабилитацию девочки планируется собрать чуть более 317 тысяч рублей. Каждый тагильчанин может присоединиться к забегу и поучаствовать в акции материально, отправив деньги на благотворительный счёт.

Как рассказал Евгений АН «Между строк», профессиональным бегуном он не является, а его любовь к бегу возникла 4 года назад, когда ему исполнилось 40 лет.

«До 40 лет был обычным человеком — пил, курил, болел. Четыре года назад я не смог зайти на Эльбрус. Мне было очень тяжело. Я понял, что нужно что-то с собой делать, что я не настолько здоров, как думал. Ну и начал потихоньку заниматься: много ходить пешком, но понял, что это очень долго и занимает много времени. Начал бегать потихоньку. Сначала не мог и 3 километра без пауз пробежать. Сейчас уже совсем по-другому, конечно», — делится марафонец.

Живя в посёлке Черноисточинск и работая на ЕВРАЗ НТМК, Евгений часто добирается до дома бегом, что стало его привычкой и способом поддерживать форму. В этом году он мечтал поучаствовать в скоростном восхождении на Эльбрус, но для реализации не хватало средств. Тогда он решил обратиться за помощью к подписчикам своего Telegram-блога, где начал собирать пожертвования. Благодаря поддержке людей, которые следят за его жизнью и достижениями, он смог осуществить свою мечту.

«Недавно я поехал на Эльбрус на спортивные соревнования, скоростное восхождение на гору. И кинул клич в интернете. Ну, просто людям, подписчикам: хочу — не могу, очень дорого, помогите. Ну и люди помогли — кто сколько. В итоге была собрана интересная сумма, поэтому у меня родилась идея: почему бы не попробовать это сделать с пользой для кого-то ещё, а не только для себя», — рассказал спортсмен-любитель.

Этот личный успех натолкнул Евгения на мысль о помощи другим. Он понял, что с помощью интернета и поддержки общества можно не только реализовать собственные мечты, но и помогать тем, кто в этом нуждается. Тогда он связался с благотворительным фондом «Живи, малыш», подопечной которого является 19-летняя Саша Данилкина, принимающая участие в спортивных мероприятиях города. В том числе и в еженедельном субботнем забеге «5 вёрст», в котором участвует и Евгений. В сотрудничестве с фондом он решил организовать марафон «70 км добра». Эта инициатива открыта для каждого: любой желающий может присоединиться к забегу или сделать благотворительный взнос.

«Есть необходимая сумма для реабилитационного процесса, но сколько соберём — не знаем. Даже если мы из трёхсот соберём пятьдесят, например, это уже ровно на пятьдесят больше, чем ноль. Мотивация вот такая. Соберём десять тысяч, ну, значит, это будет десять тысяч. Это будет первый опыт, наверное, в Нижнем Тагиле, именно связанный с бегом и какими-то активностями», — говорит Евгений.

История Саши Данилкиной — это яркий пример стойкости и веры в лучшее. Девушка может самостоятельно передвигаться по квартире и ходить на небольшие расстояния, но для прогулок вынуждена использовать коляску. Несмотря на серьёзные проблемы с опорно-двигательным аппаратом и 50 перенесённых операций, она не опускает руки и продолжает бороться за своё здоровье и развитие. Саша активно участвует в благотворительных забегах, например в «Дай пять!» от ЕВРАЗа, и старается жить полной жизнью, несмотря на определённые физические ограничения.

Таким образом, забег «70 км добра» 21 июня — это не только спортивное мероприятие, но и возможность объединить усилия ради добрых целей, поддержать тех, кому нужна помощь, и вдохновить других на добрые поступки. Каждый, кто присоединится к марафону или сделает пожертвование, станет частью большой дружной команды, которая верит в силу добрых дел и искреннего участия.

«Всё время забега я буду периодически выходить на связь, говорить, где я бегу, сколько денег собрано. Потому что основной посыл — привлечь внимание. А так, я бегаю, ещё кто-то бегает. Ну, мы бегаем и бегаем. От этого никому ни жарко, ни холодно. А здесь мы хотим попытаться этим марафоном привлечь внимание общественности к тому, что есть люди с ограниченными возможностями, но они тоже очень сильно стараются заниматься спортом. Ну и хотим помочь им, конечно. То есть сто рублей там, или двести, или триста — это такая незначительная сумма. Но тем самым люди вносят свой вклад в общее дело и становятся частью чего-то большего», — поделился Евгений Ковтунов.

Забег начинается в 8:40 в парке им. А. П. Бондина, где сначала будет проведён инструктаж и пройдёт традиционный забег «5 вёрст», в котором будет участвовать и Саша, а после Евгений со всеми желающими побежит по установленному маршруту ещё 65 километров.

Вы можете присоединиться к благотворительной акции и отправить средства на реабилитацию Саши, перейдя по ссылке: https://donation.ru/zhivimalysh/danilkina_sasha/?source=qr&sum=300