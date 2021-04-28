Экс-начальника ИК-12 в Нижнем Тагиле приговорили к 5 годам колонии за мошенничество на 2,4 млн рублей

В Ленинском суде Нижнего Тагила вынесен приговор бывшему начальнику ИК № 12 на станции Сан-Донато полковнику Игорю Панкратову, обвиняемому в мошенничестве: судья приговорил Панкратова к 5 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим заместителем Петром Крашенинниковым разработал план хищения средств колонии. Он организовал закупку плат для сварочного оборудования, при этом поставщиком выступил знакомый замначальника колонии. Спустя некоторое время начальник списывал платы с баланса учреждения. С сентября 2017 года по март 2019 года обвиняемый по этой схеме похитил свыше 889 тысяч рублей.

Также установлено, что Панкратов сдавал металлолом, полученный в ходе демонтажа списанного оборудования, но по документам проводил меньше, чем сдавал по факту. Разница в деньгах поступала не на счёт ИК-12, а на карточку его заму. По этой схеме подельники заработали 1,6 млн рублей.

Крашенинников сразу признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении замначальника колонии сейчас находится на рассмотрении в суде. Дело Панкратова было выделено в отдельное производство.