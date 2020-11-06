В Нижнем Тагиле за мошенничество будут судить замначальника ИК-12. На руководителя колонии заведено уголовное дело

Следственным управлением СКР по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 12 Петра Крашенинникова. Он обвиняется по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах».

По данным следствия, обвиняемый совместно с начальником исправительного учреждения Игорем Панкратовым разработал план хищения денежных средств колонии.

«Под предлогом поставки плат управления, используемых в сварочном оборудовании, для производственных нужд колонии были заключены контракты с одним предпринимателем о поставке данного товара. При этом обвиняемые осознавали, что фактически платы в учреждение поставляться не будут. Через некоторое время обеспечивалось документальное списание плат с баланса учреждения. Таким образом, с сентября 2017 по март 2019 года было похищено около 900 тысяч рублей, принадлежащих исправительному учреждению», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СК по Свердловской области.

По ходатайству следствия СКР судом наложен арест на имущество обвиняемых. Кроме того, они сами также приняли меры к добровольному погашению причинённого ущерба.

«Начальник исправительной колонии дал указание Крашенинникову подыскать компанию, принимающую металлолом. После этого с приёмщиком металлолома была достигнута договорённость об оформлении документов о приёме металлолома, полученного в ходе демонтажа списываемого имущества колонии, в меньшем объёме, чем фактически его поступило. При этом часть денежных средств поступала не на лицевой счёт учреждения, а на банковскую карту, находящуюся в пользовании 42-летнего обвиняемого. Таким образом, с января по июль 2019 года колонии причинён ущерб на сумму свыше 1,6 миллиона рублей», — пояснили в ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский райсуд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Обвиняемый и предприниматель заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы в отношении них были выделены в отдельные производства. «Уголовное дело в отношении бывшего начальника колонии расследуется», — уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.