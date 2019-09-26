После новогоднего корпоратива на замначальника ИК-12 Нижнего Тагила завели уголовное дело

Заместитель начальника исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле Пётр Крашенинников стал фигурантом уголовного дела. По данным источника агентства новостей «Между строк» в структуре ГУФСИН, дело было возбуждено Следственным комитетом по статье «Мошенничество с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По словам собеседника агентства, в период с 2016 по 2019 год Крашенинников вступил в преступный сговор с неким индивидуальным предпринимателем из Нижнего Тагила и, используя своё служебное положение, лоббировал заключение с ним фиктивных договоров на поставку в ИК-12 товаров и оказание услуг. Фактически товары в ИК не поставлялись, услуги не оказывались.

После подписания актов выполненных работ денежные средства с расчётного счёта ИК поступали на счёт предпринимателя, который, в свою очередь, отправлял их на карту Крашенинникова. О какой сумме идёт речь, не уточняется.

Для закрепления взаимовыгодных отношений на территории ИК в конце 2018 года был организован новогодний корпоратив для сотрудников колонии.

«Данный индивидуальный предприниматель в счёт того, что с ним заключались договоры, которые он фактически не исполнял, оплатил новогодний корпоратив сотрудникам ИК-12 в декабре 2018 года», — отметил собеседник агентства.

В июле 2019 года сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН провели выемку документов в ИК-12. В середине сентября в отношении Крашенинникова СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

«Действительно, был выявлен данный факт сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области. Материалы были переданы в Следственный комитет. Мы заинтересованы в выявлении подобных фактов, никто никого никогда не покрывает, мы заинтересованы в чистоте рядов. Поэтому в отношении данного, уже бывшего, сотрудника было возбуждено уголовное дело. В настоящее время он уволен», — рассказала АН «Между строк» и. о. начальника пресс-службы ГУФСИН Дина Татаренкова.

После скандала в исправительной колонии сменился руководитель.

«Начальник ИК-12 Игорь Панкратов был откомандирован в ИК-54 в Новую Лялю, но не в связи с этим фактом, события никак не связаны. Он направлен туда для развития производства, он отличный производственник. ИК-12 — одна из передовых колоний по производственным показателям, а ИК-54 нуждается в росте производственных мощностей», — подчеркнули в ведомстве.

Новым начальником ИК-12 назначен майор внутренней службы Антон Хитриков.