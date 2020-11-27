В Нижнем Тагиле за мошенничество будут судить начальника ИК-12

В Ленинском райсуде Нижнего Тагила будут судить начальника исправительной колонии № 12 Игоря Панкратова. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим заместителем Петром Крашенинниковым разработал план хищения средств колонии. Он организовал закупку плат для сварочного оборудования, при этом поставщиком выступил знакомый замначальника колонии. Спустя некоторое время начальник списывал платы с баланса учреждения. С сентября 2017 года по март 2019 года обвиняемый по этой схеме похитил свыше 889 тысяч рублей.

Также установлено, что Панкратов сдавал металлолом, полученный в ходе демонтажа списанного оборудования, но по документам проводил меньше, чем сдавал по факту. Разница в деньгах поступала не на счёт ИК-12, а на карточку его заму. По этой схеме подельники заработали 1,6 млн рублей.

Крашенинников и его знакомый предприниматель пошли на сделку со следствием, поэтому их будут судить отдельно. Уголовное дело в отношении начальника направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

В июле 2019 года сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН провели выемку документов в ИК-12. В середине сентября 2019 года в отношении Крашенинникова СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.