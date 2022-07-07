В Нижнем Тагиле вынесли приговор экс-начальнику оперотдела ИК-12 за получение взятки

В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд вынес приговор бывшему начальнику оперативного отдела ИК-12 ГУФСИН по Свердловской области Сергею Витюку. Бывший сотрудник внутренней службы, как установило следствие, получил взятку от одного из заключённых за назначение на должность в медсанчасть.

Как утверждает ИА ЕАН со ссылкой на свой источник, задержанием Витюка занимались сотрудники ФСБ Нижнего Тагила. Судебное разбирательство в отношении экс-начальника оперотдела тагильской колонии продолжалось почти год. В итоге он был признан виновным в преступлении по части 3 статьи 290 УК РФ за получение взятки должностным лицом и получил 3 года условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

«Колония – это закрытое учреждение, и почти все подобные преступления внутри системы ФСИН выявляются Управлением собственной безопасности ГУФСИН России. За прошлый год Управление выявило более сорока преступлений по области, после чего по этим фактам были возбуждены уголовные дела. Такая работа ведётся уже не первое десятилетие и этот случай лишь доказывает, что борьба с “оборотнями в погонах” ведётся», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Напомним, в 2021 году экс-начальник ИК № 12 полковник Игорь Панкратов был приговорён к 5 годам колонии за мошенничество по предварительному сговору с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ).