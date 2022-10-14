Ранее обвиняемый в мошенничестве и растрате экс-начальник нижнетагильской ИК-12 Игорь Панкратов подал иск о защите чести и достоинства к АН «Между строк»

Бывший начальник ИК-12 Нижнего Тагила Игорь Панкратов подал иск о защите чести и достоинства к АН «Между строк». Экс-силовик считает, что в одной из публикаций о коррупции в исправительном учреждении была допущена неточность в информации о его статусе в рамках уголовного дела.

Напомним, 28 апреля 2021 года Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему начальнику ИК № 12 Игорю Панкратову, обвиняемому в мошенничестве и растрате. На тот момент, по версии обвинения, Панкратов, ещё находясь на должности начальника ИК № 12, совместно со своим заместителем разработал план хищения средств учреждения.

«Под предлогом поставки плат управления, используемых в сварочном оборудовании для производственных нужд колонии, он дал указание подчинённым сотрудникам подготовить документы для их закупки. А его заместитель привлёк к совершению преступления своего знакомого предпринимателя, с которым были заключены контракты. Спустя некоторое время он обеспечивал документальное списание плат с баланса учреждения. За период с сентября 2017 года по март 2019 года Панкратов совместно с заместителем похитил денежные средства исправительной колонии на сумму свыше 889 тысяч рублей. В дальнейшем Игорь Панкратов дал указание своему заместителю подыскать компанию, принимающую металлолом. Денежные средства от реализации металлолома, полученного в ходе демонтажа (разборки), перечислялись не на лицевой счёт колонии, а на банковскую карту, находящуюся в пользовании заместителя начальника колонии. За период с января по июль 2019 года металлолом, находящийся в фактическом владении колонии, стоимостью свыше 1,6 млн рублей был похищен», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Свердловской области от 28 апреля 2021 года, который до сих пор размещён на сайте ведомства.

В итоге суд назначил Панкратову наказание по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде пяти лет колонии. При этом второму фигуранту по этому делу, сотруднику металлоприёмки Владимиру Клементьеву, был вынесен оправдательный приговор.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, Панкратов был уволен со службы по выслуге лет. Рапорт экс-начальник колонии написал незадолго до решения суда.

7 июля 2022 года на сайте АН «Между строк» вышла заметка о начальнике оперотдела той же ИК-12 Сергее Витюке, которого за взятку от заключённого приговорили к трём годам колонии условно. В бэкграунде новости был упомянут и приговор Панкратову как бывшему начальнику колонии.

Позже выяснилось, что осенью прошлого года Панкратов смог оспорить обвинительный приговор. Как пояснили АН «Между строк» в Свердловском областном суде, апелляционным определением от 12 ноября 2021 года Свердловского областного суда приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении Панкратова и сотрудника металлоприёмки Владимира Клементьева был отменён, а дело возвращено прокурору Свердловской области «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Мера пресечения Игорю Панкратову была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. При этом оправдательный приговор Клементьеву также был отменён.

Игорь Панкратов посчитал, что упоминание о нём в заметке от 7 июля 2022 года как об осуждённом порочит его честь и достоинство. В качестве компенсации бывший силовик потребовал выплатить ему 50 тысяч рублей за моральный вред и опубликовать на сайте АН «Между строк» опровержение.

Важно отметить, что аналогичную новостную заметку с точно таким же бэкграундом, но чуть раньше разместило ЕАН. На данный момент неизвестно, есть ли у Панкратова претензии к этому изданию.

Накануне, 13 октября, состоялось первое заседание суда по гражданскому иску. Сам Панкратов на него не явился, его интересы представлял адвокат. Судья ознакомилась с документами, представленными сторонами, и приняла решение перенести заседание на 22 ноября.