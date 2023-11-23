Молодую маму, которую зажало в лифте в Нижнем Тагиле, выписали из больницы

Молодую маму, которую зажало 21 октября в пассажирском лифте многоэтажного дома № 10 на улице Удовенко в Нижнем Тагиле, выписали из больницы. Теперь она передвигается на костылях, сообщает Е1.

Напомним, женщина заходила в лифт, одновременно заводя в него коляску с 4-месячным ребёнком. При посадке тагильчанки в кабину лифта произошло закрытие дверей, которыми пострадавшая оказалась зажата, после чего кабина лифта пришла в движение. При этом она получила травму ног, в связи с чем была доставлена в больницу и прооперирована. Сотрудники СК, прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила и Ростехнадзора начали проверку.

По поручению председателя СК России следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины пассажирским лифтом.

После инцидента в лифтах Нижнего Тагила стали появляться правила их использования. Отдельный пункт в правилах запрещает ввозить в кабину и вывозить из неё коляску (санки, велосипед и другое), когда ребёнок находится внутри.