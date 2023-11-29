«Если бы мы были не правы, суд бы не вынес такое решение». Вторая сторона конфликта в инфекционной больнице Нижнего Тагила, после которого врача оштрафовали за экстремизм, рассказала свою версию (ВИДЕО)

Александра Куликова, жена Фурката Хонбердиева из Верхней Салды, у которого весной произошёл конфликт с врачом инфекционной больницы Нижнего Тагила Валентиной Кондратович, рассказала свою версию произошедшего. По словам женщины, дочери её супруга от первого брака стало плохо, у девочки поднялась высокая температура, но в Верхней Салде принимать ребёнка отказались, поэтому пришлось ехать в Нижний Тагил.

7 мая мужчина привёз девочку в больницу с температурой, но, по его словам, в медучреждении их не смогли оперативно принять.

«У ребёнка на протяжении трёх дней была температура, но у нас в Верхней Салде закрыто инфекционное отделение. Когда мы вызвали скорую помощь у себя, они отказались нас принимать и направили в Нижний Тагил. Около девяти вечера мы повезли дочку на машине сами. После того как мы приехали, просидели в больнице два часа, просто ждали, у девочки была температура 39. Несколько раз мы обращались к медсёстрам, просили оказать помощь, видели, что врач бегала, что там не только мы находились. Суспензию дочке дали только после того, как уже произошёл конфликт. К врачу мы обращались, подходили несколько раз, говорили, что это вопрос здоровья ребёнка. А то, что он доставал удостоверение и представлялся силовиком, такого вообще не было, откуда это пошло — непонятно. Врач обзывала его тряпкой, сказала, что он не мужик, “понаехали тут”. Это всё спровоцировало ссору, хотя он терпел после всех тех слов, которые ему наговорили. Ребёнка мы забрали и уехали, потому что оставлять её с кричащим врачом мы не хотели. Только после этого мы подали заявление в прокуратуру и был суд. Наверное, если бы мы были не правы, суд бы не вынес такое решение», — рассказала АН «Между строк» Александра Куликова.

Часть конфликта, заснятая на видео, была предоставлена в суд вместе с материалами дела. На видеозаписи врач эмоционально реагирует на ситуацию, обе стороны конфликта не скупятся на оскорбления, Фуркат Хонбердиев в ответ называет врача нацистской.

Медики заявляют, что мужчина, будучи в гражданской одежде, во время конфликта начал снимать происходящее в больнице на камеру и махать «корочками» сотрудника одного из силовых ведомств. Позднее АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что мужчина не является сотрудником силовых ведомств и никогда им не был. Сторона Фурката Хонбердиева утверждает, что подобного во время ссоры не было.

В августе Валентину Кондратович оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Девочку в итоге лечили в Верхней Салде у местного врача-педиатра.

Решение суда Валентина Кондратович оспаривать не стала, после нескольких публикаций об этом конфликте в СМИ неравнодушные люди неожиданно перевели на карту женщине необходимую сумму.