Нижний Тагил заключил крупнейший в истории муниципальный контракт на 7 млрд рублей

В Нижнем Тагиле более чем за 7 млрд рублей построят современную станцию водоподготовки «Южная». Решение о новом строительстве было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Проект будет реализован за счёт увеличения областного бюджета на 16 млрд рублей в плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«В частности, за счёт средств специального казначейского кредита из федерального бюджета предусмотрено выделить свыше 6 млрд рублей на строительство станции водоподготовки “Южная” в Нижнем Тагиле», — отметил глава региона.

Муниципальный контракт администрация Нижнего Тагила заключила с «Уральской энергетической строительной компанией». Организация должна построить новую станцию мощностью обработки 100 тысяч кубометров воды в сутки за 33 месяца. Станция водоподготовки будет включать в себя установку дисковых фильтров для защиты сооружений и оборудования от засорения планктоном на входе в очистные сооружения, тонкослойные (полочные) отстойники, самопромывные фильтры непрерывного действия с песчаной загрузкой. Также при подготовке питьевой воды будет применяться первичное озонирование и методы флокуляции и коагуляции.

«На сегодняшний день это крупнейший коммунальный проект региона. Он не только существенно улучшит качество питьевой воды, но и создаст новые рабочие места и даст толчок для дальнейшего развития Нижнего Тагила», — прокомментировал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Полная стоимость проекта составляет 7 млрд 314 млн 187 тысяч рублей. Из них размер специального казначейского кредита — 6 млрд 254 млн рублей, средства областного бюджета — 1 млрд 6 млн и около 53 млн рублей из бюджета города.

«Для нас это большая ответственность. Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева и областного правительства мы сможем реализовать этот важный для города и всех тагильчан инфраструктурный проект», — сказал мэр Владислав Пинаев.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проекта составляла 6,2 млрд рублей и финансирование на строительство станции было принято заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.