В Нижнем Тагиле за 6,2 млрд рублей построят станцию водоподготовки «Южная» и новый магистральный водовод

В Нижнем Тагиле за 6,2 млрд рублей построят современную станцию водоподготовки «Южная» и новый магистральный водовод. Такое решение было принято заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Федеральной поддержки этого проекта добился губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает информационный портал Свердловской области.

Модернизированная станция водоподготовки должна появиться в посёлке Черноисточинск на территории действующего гидроузла. Мощность объекта составит 100 тысяч кубических метров в сутки. Работы будут профинансированы за счёт средств специального казначейского кредита. Такие кредиты — одна из ключевых составляющих «инфраструктурного меню», созданного по решению президента Владимира Путина.

«Новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 220 тысяч жителей Нижнего Тагила, а также объекты социальной инфраструктуры и основные промышленные предприятия города. Реализация проекта даст толчок для создания новых рабочих мест и дальнейшего развития города», — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Напомним, 23 июня 2022 года на Черноисточинский пруд был спущен земснаряд для очистки питьевой воды от донных отложений. Мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища были рассчитаны на четыре года. Проект полностью профинансирован из средств федерального бюджета на сумму более 441 млн рублей. Завершить строительство станции планируется до 2026 года. В декабре 2021 года проектная документация получила отрицательное заключение государственной экспертизы — проектировщикам выдали несколько замечаний.

Отметим, Черноисточинское водохранилище — основной источник питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. С 2021 года в рамках нацпроекта «Экология» ведётся работа по реабилитации водоёма.