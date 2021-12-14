Проект реконструкции станции водоподготовки в Черноисточинске не прошёл госэкспертизу

Проектная документация на строительство станции водоподготовки «Южная» в посёлке Черноисточинск, а также реконструкции магистрального водовода от Черноисточинска до Нижнего Тагила получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Такое решение было принято ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» и опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений 13 декабря.

Напомним, проектная документация и инженерные изыскания обошлись бюджету Нижнего Тагила в 100 млн рублей. Контракт на разработку был заключён летом 2020 года с компанией ООО «Севзапинжтехнология» из Санкт-Петербурга. По проекту станция водоподготовки должна была появиться в посёлке Черноисточинск на территории действующего гидроузла. Мощность объекта составляет 100 тысяч кубических метров в сутки. Кроме этого, проектом была предусмотрена замена магистрального водовода протяжённостью 17 км и диаметром 1000 мм от Черноисточинска до Нижнего Тагила.

После получения положительного заключения госэкспертизы мэрия планировала защитить его в правительстве Свердловской области для получения финансирования на строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода». Проект планировали начать реализовывать в 2022 году, а ввести объект в эксплуатацию в конце 2024 года.