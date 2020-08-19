Проект реконструкции станции водоподготовки в Черноисточинске будет готов к осени 2021 года

Тагильская администрация разрешила компании «Севзапинжтехнология» из Санкт-Петербурга начать подготовку проектов планировки и межевания территории в Черноисточинске для строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Нижнего Тагила. «Севзапинжтехнология» также разработает документацию для реконструкции магистрального водовода протяжённостью 17 км и диаметром 1000 мм от посёлка до города.

«Физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила в течение 10 дней. “Севзапинжтехнологии” необходимо получить в управлении техническое задание на разработку проекта», — говорится в постановлении тагильской администрации.

Проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске должен быть готов до 1 сентября 2021 года. После этого его предстоит защитить в правительстве Свердловской области для получения денег на строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода».

«Севзапинжтехнология» победила в электронных торгах, понизив начальную стоимость контракта с 117,9 млн рублей до 99,9 млн рублей. На станции водоочистки планируется использовать классическую схему подготовки питьевой воды с озонированием на финальном этапе. Мощность объекта, который построят на территории Черноисточинского гидроузла, составит 100 тысяч кубических метров в сутки. Все работы подрядчик должен будет выполнить за год.

Напомним, в последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. Например, «Водоканал-НТ» с 15 ноября 2018 года перестал использовать шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Чистить шламонакопитель начали только после прихода на предприятие нового руководства, менее 10 лет назад, при этом функционирует он с 1971 года. В 2018 году «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё более 6 тысяч тонн. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью освободят от осадков, а его территорию рекультивируют.