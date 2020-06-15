Разрабатывать проект станции водоподготовки в Черноисточинске будет компания из Санкт-Петербурга

Созданием проекта для строительства станции подготовки питьевой воды «Южная» в Черноисточинске займётся компания из Санкт-Петербурга ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». Об этом сообщает пресс-служба тагильской мэрии. Начальная стоимость контракта, напомним, составляла 117,9 млн рублей.

Отметим, в конце мая в УФАС была подана жалоба от одного из участников конкурса — ООО «ТЭК» из Самары. Его не устраивала часть конкурсных требований. Однако эта жалоба по решению специальной комиссии была признана необоснованной и отклонена. Из-за процедуры её рассмотрения сроки определения компании-подрядчика затянулись.

Согласно конкурсной документации, ООО «Севзапинжтехнология» должно будет не только подготовить проектно-сметную документацию, но и выполнить инженерные изыскания. Они необходимы для строительства станции и реконструкции магистрального водовода протяжённостью 17 км и диаметром 1000 мм от посёлка Черноисточинск. На станции водоочистки планируется использовать классическую схему подготовки питьевой воды с озонированием на финальном этапе. Мощность объекта, который построят на территории Черноисточинского гидроузла, составит 100 тысяч кубических метров в сутки. Все работы подрядчик должен будет выполнить за год.

После создания проекта станции его предстоит защитить в правительстве Свердловской области для получения денег на строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Напомним, в последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. Например, «Водоканал-НТ» с 15 ноября 2018 года перестал использовать шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Чистить шламонакопитель начали только после прихода на предприятие нового руководства, менее 10 лет назад, при этом функционирует он с 1971 года. В 2018 году «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё более 6 тысяч тонн. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью освободят от осадков, а его территорию рекультивируют.