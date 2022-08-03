Строительство станции водоподготовки «Южная» должно начаться в 2023 году

Важный для Нижнего Тагила инфраструктурный объект — станция водоподготовки «Южная» — будет построен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Работы решили разделить на два этапа, первый стартует в 2023 году, и на его реализацию потребуется около 6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках первого этапа будет возведена станция водоподготовки с современной линией очистки воды с помощью самопромывных фильтров и предварительным озонированием в районе посёлка Черноисточинск. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. Весь пакет документов направлен в правительство Свердловской области, где формируется заявка на участие в федеральном проекте «Чистая вода» для получения финансирования.

«Чтобы не сдерживать реализацию всего проекта, было принято решение разбить его на два этапа. В настоящий момент проектная организация завершает работы по подготовке ПСД для строительства лаборатории и водовода протяжённостью 16,5 километра, который соединит станцию очистки с городской сетью водоснабжения. До конца 2022 года проект также должен пройти государственную экспертизу», — рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

По проекту станция водоподготовки должна появиться в посёлке Черноисточинск на территории действующего гидроузла. Мощность объекта составляет 100 тысяч кубических метров в сутки. Строительство планировали начать в 2022 году, а ввести объект в эксплуатацию — в конце 2024 года. Однако в декабре 2021 года проектная документация получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Проектировщикам выдали несколько замечаний.

Напомним, 23 июня на гладь Черноисточинского пруда был спущен земснаряд для очистки питьевой воды от донных отложений. Мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища рассчитаны на четыре года. Проект полностью профинансирован из средств федерального бюджета на сумму более 441 млн рублей. Завершить очистку водохранилища от донных отложений МУП «Тагилдорстрой» согласно контракту должно к октябрю 2023 года.