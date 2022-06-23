В Черноисточинске спустили на воду земснаряд для очистки питьевого пруда

Сегодня в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом был торжественно спущен на воду земснаряд для очистки донных отложений пруда. На спецтехнику по федеральной программе «Экология» по направлению «Сохранение уникальных водных объектов» было потрачено 68,8 млн рублей. Изготовлением земснаряда по заказу МУП «Тагилдорстрой» занимался Цимлянский судомеханический завод в Ростовской области.

Земснаряд представляет собой судно, оборудованное специальным грунтовым насосом и предназначенное для извлечения и перекачивания грунта. Пульпа — негустая, неоднородная субстанция, смесь твёрдых частиц и жидкости — собирается со дна водоёма и проходит через систему фильтров и так называемый пульпопровод до геотуб (специальных больших текстильных пакетов), где складируется и сушится. Вода проходит через мембрану, а очищенные отложения можно грузить на самосвалы и использовать в городском благоустройстве в качестве плодородного грунта.

Земснаряд был доставлен в Черноисточинск по частям из Цимлянска, после чего собран на месте при участии специалистов завода-производителя.

Напомним, что мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища рассчитаны на четыре года, до 2024 года. Проект полностью профинансирован из средств федерального бюджета на сумму более 441 млн рублей. Завершить очистку водохранилища от донных отложений МУП «Тагилдорстрой» согласно контракту должно к октябрю 2023 года.

В процессе разработки проекта объём отложений специалисты оценили в 7,6 млн кубометров (6–7% от общего объёма Черноисточинского водохранилища), однако проектом предусмотрена очистка только 500 тысяч кубометров от этих объёмов. Донные отложения будут собирать в местах наиболее серьёзного антропогенного воздействия: в районе шламонакопителя, в устье реки Чауж и у Ушаковской канавы.

«Таких земснарядов нет по всей Свердловской области, а по России их ещё поискать придётся. Первоначально в проекте была заложена аренда земснаряда, которая бы обошлась в 150 млн рублей. Мы же решили, что будет проще заказать, ещё и за меньшие деньги. Теперь мы получили в собственность новый земснаряд, который после реализации нашего проекта планируем сдавать в аренду. Техника должна работать. Уверен, это также новая веха в развитии города и МУП “Тагилдорстрой”», — заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как рассказал коллегам из области глава Нижнего Тагила, во время строительства земснаряда возникла сложность с поставкой дизельного генератора, который изначально планировали заказать в Швеции, у компании Scania. После введения санкций и изменения политической обстановки от этой идеи пришлось отказаться, а реализация проекта чуть не сорвалась. Впоследствии на новый земснаряд установили капитально отремонтированный бывший в использовании дизельный движок отечественного производства.

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал, что в течение нескольких дней после спуска на воду оборудование будет работать в пробном режиме, после чего приступит к работе на полной мощности.

«Во вторник земснаряд начнёт полноценно работать, а до этого момента будет функционировать в тестовом режиме. Работу планируем начать с участков, расположенных ближе к берегу. Земснаряд будет работать до тех пор, пока на пруду не встанет лёд. Считаю, что покупка такой техники — это в любом случае правильное решение, полезное как для жителей Нижнего Тагила, так и для жителей Черноисточинска, поскольку очистка водоёма будет способствовать улучшению качества воды», — рассказал Васильев.

Известный общественник Черноисточинска Рамиль Хакимов, который долгие годы борется за спасение Черноисточинского пруда, настроен менее оптимистично:

«Объём работ и выбранный способ очистки вызывают большие вопросы. Высасывание ила будет происходить без разбора, да и общий объём составит всего 6–7%. С точки зрения борьбы с сине-зелёными водорослями как с основной проблемой Черноисточинского пруда к затее отношусь очень скептически. Также интересно, насколько “Водоканал-НТ” подготовился к работе земснаряда, ведь когда техника начнёт мутить воду, неизвестно, насколько возрастёт нагрузка на их фильтры. Упадёт ли качество и так не очень качественной водопроводной воды? Ещё один важный вопрос: как навредит работа земснаряда местной фауне? Нерест рыбы в этом году начался позже. Как бы не случилось так, что они этим “пылесосом” всех мальков засосут и уничтожат. В целом считаю, что принятых мер может оказаться недостаточно. В итоге мы рискуем потерять ещё пару-тройку лет».

Последние несколько лет состояние питьевого Черноисточинского пруда, из которого вода поставляется в квартиры половины населения Нижнего Тагила, оставляет желать лучшего. В нём активно развиваются сине-зелёные водоросли, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду периодически гибнет рыба. В жару из кранов тагильчан в прошлые годы бежала вода с неприятным запахом. Многие горожане опасаются использовать для питья и приготовления пищи воду из-под крана, хотя Роспотребнадзор и «Водоканал-НТ» уверяют, что она соответствует всем нормам.

С 2019 года по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева начались работы по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. В декабре 2020 года Минприроды Свердловской области заключило с МУП «Тагилдорстрой» контракт на очистку донных отложений Черноисточинского водоёма. К работам приступили в 2021 году.