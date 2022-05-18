Черноисточинский пруд начнут чистить в июне

Под Нижним Тагилом Черноисточинское водохранилище очистят от донных отложений. Начать работу планируется в июне, после нереста рыб. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, экологическая реабилитация водохранилища ведётся в рамках национального проекта «Экология» по направлению «Сохранение уникальных водных объектов».

Подготовительные работы перед началом извлечения донных отложений уже завершены. Проложен пульпопровод, обустроена площадка для складирования отложений, подготовлен отстойник для фильтрационных вод, приобретены геотубы — специальные мешки для сбора донного материала. Сейчас идут работы по монтажу земснаряда. Оборудование является экологически щадящим и предназначено для сбора жидких, текучих и пластичных донных отложений с минимальным перемешиванием донного ила.

«Комплекс мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища рассчитан на четыре года. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 441 миллиона рублей. Работы ведутся по графику. Сбор отложений со дна водохранилища будет проводиться в два этапа. Завершить очистку водохранилища от донных отложений планируется осенью 2023 года», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов.

После завершения работ и вывода техники на восстановление экологического равновесия Черноисточинскому водохранилищу — одному из источников питьевого водоснабжения Нижнего Тагила — потребуется ещё несколько лет.