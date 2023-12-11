В Нижнем Тагиле на Вагонке произошла крупная коммунальная авария

В минувшие выходные на теплотрассе в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла авария, в результате которой без отопления остались более 11,7 тысячи жителей (89 многоквартирных и 45 индивидуальных жилых домов, а также 9 социально значимых объектов.). О случившемся в своих соцсетях вечером 8 декабря сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В видеоролике, опубликованном мэром, ситуацию также прокомментировал директор «Горэнерго-НТ» Иван Анфилатов, в зоне ответственности которого находился аварийный участок.

«На улице Энтузиастов произошёл прорыв трубопровода диаметром 530 мм, был утоплен канал теплотрассы с остановкой насосной станции № 1. Сейчас производится откачка каналов тепловых сетей для того, чтобы установить временный хомут и приступить к заполнению канала и дальнейшей ликвидации аварии», — сообщил Анфилатов.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, к устранению утечки, помимо специалистов «Горэнерго-НТ», были привлечены сотрудники «Регионгаз-Инвеста», «Тагилэнерго», «Водоканала-НТ», «УБТ-Сервиса», «Тагилдорстроя» и МЧС России. По сообщению замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, часть домов и социальных объектов удалось запитать по резервной схеме уже к пяти утра.

В ночь на воскресенье, 10 декабря, Владислав Пинаев отчитался о завершении сварочных работ на месте прорыва и перезапуске насосной станции. Несмотря на это, несколько домов всё ещё оставались без отопления. Часть домов за время отсутствия отопления покрылись инеем, во многих домах лопнули трубы отопления, значительно повредив имущество. В мэрии отметили, что работы по устранению последствий ЧП продолжаются.

Позже директор «Горэнерго-НТ» Иван Анфилатов сообщил, что авария произошла на участке старой теплотрассы, проложенной ещё в 70-е годы прошлого века, а не той, которую в этом году реконструировали за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Напомним, реконструкцией теплотрасс протяжённостью 3,5 километра на Вагонке в этом году по госзаказу на 338,5 млн рублей занимались специалисты МУП «Тагилдорстрой». В 2024 году предполагается разыграть ещё один контракт на замену 10 километров теплотрассы в районе улиц Тимирязева, Окунева, Юности, Молодёжной, Чайковского, Зари, Тельмана и Энтузиастов, проспектов Вагоностроителей, Дзержинского и Ленинградского.

«Случившийся инцидент показывает, насколько важна начатая нами в этом году при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева реконструкция старых теплосетей Вагонки. В следующем году мы собираемся продолжить реконструкцию системы теплоснабжения Дзержинского района. Нами подготовлены проекты на общую сумму 637,3 миллиона рублей, которые город сможет реализовать на условиях софинансирования», — считает Владислав Пинаев.

В прокуратуре Дзержинского района города уже сообщили, что по факту ЧП начата проверка. В ведомстве отметили, что прорыв трубопровода произошёл из-за сильного давления, которое было увеличено ради сохранения требуемой температуры в домах Вагонки. Прокуратура оценит соблюдение законодательства о бесперебойном предоставлении потребителям коммунальных ресурсов, а также осуществит контроль за проведением перерасчёта платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества.