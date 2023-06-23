В Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» отремонтирует 3,5 километра теплосетей на Вагонке за 338,5 млн рублей

МУП «Тагилдорстрой» займётся ремонтом теплосетей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Об этом сегодня сообщает ИА «Все новости». Компания стала единственным участником аукциона и получила госзаказ стоимостью 338,5 млн рублей. Согласно условиям поставки, подрядчик должен будет завершить все работы до конца 2023 года.

Реконструкция коснётся теплотрасс по улицам Энтузиастов, Орджоникидзе, Зари и проспекту Вагоностроителей. Суммарная протяжённость всех участков составляет 3,5 километра.

Кроме того, в рамках обязательств по контракту МУП «Тагилдорстрой» обязан будет обновить оборудование насосных станций по улицам Володарского, Басова, Энтузиастов, Ильича и проспекту Вагоностроителей.

Отмечается, что в следующем году модернизация коммунальных сетей в Нижнем Тагиле продолжится в рамках реализации второго контракта на ремонт, который будет разыгран отдельно. Предполагается, что будет обновлено ещё 10 километров труб в районе улиц Тимирязева, Окунева, Юности, Молодёжной, Чайковского, Зари, Тельмана и Энтузиастов, проспектов Вагоностроителей, Дзержинского и Ленинградского.

Напомним, что плачевное состояние коммунальных сетей Дзержинского района и всего города в администрации и городской думе Нижнего Тагила обсуждали не один год. Около половины тепловых сетей города были признаны ветхими, а также более половины сетей холодного водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Обновление теплосетей в Дзержинском районе Нижнего Тагила стало возможным благодаря программе модернизации коммунальных сетей в муниципалитетах, которую в конце марта 2023 года утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Программа рассчитана на два года и предполагает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры на сумму более 8 млрд рублей, 963 млн из которых направлено как раз на теплосети Вагонки. Отметим, что, помимо Нижнего Тагила, в программе участвуют ещё 45 муниципалитетов региона.