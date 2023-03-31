Почти 1 млрд рублей выделят на капитальный ремонт теплотрасс в Дзержинском районе Нижнего Тагила 

Накануне, 30 марта, губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области утвердил программу модернизации коммунальных сетей в муниципалитетах. Она рассчитана на два года. Нижнему Тагилу областные власти готовы выделить 963 млн рублей на капремонт участков магистральных теплотрасс и распределительных сетей в Дзержинском районе.

Заменить объекты коммунальной инфраструктуры планируют более чем на 8 млрд рублей. Это позволит улучшить качество коммунальных услуг для 62 тысяч жителей региона.

«В программу включены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 45 муниципалитетах. За два года планируется провести работы на сетях протяжённостью свыше 500 километров», — рассказал Евгений Куйвашев.

Напомним, что плачевное состояние коммунальных сетей Дзержинского района и всего города в администрации и городской думе Нижнего Тагила обсуждали не один год. Около половины тепловых сетей города были признаны ветхими, а также более половины сетей холодного водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Помимо Нижнего Тагила, сети теплоснабжения планируют заменить в десяти сёлах Каменского городского округа, в Махнёвском муниципальном округе, в посёлке Буланаш. Также должны провести капитальный ремонт водопроводных сетей в посёлке Новоасбест Горноуральского городского округа, в Ирбите, Туринске и Верхней Синячихе.

Средства на ремонт будут поступать из федерального Фонда развития территорий, за счёт бюджетных средств области, муниципалитетов и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.