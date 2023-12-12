«Она умела любить, дружить, зажигать сердца людей, это был просто фантастический талант». Воспоминания тагильчан о первом руководителе актёрского отделения колледжа искусств и заведующей литературной частью драмтеатра Ольге Череповой 

Нижний Тагил и культура города понесли невосполнимую утрату: ушла из жизни Ольга Павловна Черепова, в недавнем прошлом заведующая литературной частью Нижнетагильского драматического театра, первый руководитель актёрского отделения колледжа искусств, сценарист, автор телепрограмм о культуре, талантливый педагог, человек, влюблённый в театр и литературу.

Ольга Павловна родилась 7 октября 1951 года. Училась в школах № 18, 1 и 44. В 1972 году окончила Нижнетагильский педагогический институт. Она мечтала учиться в ГИТИСе, поехала поступать, но не прошла по конкурсу. Вернувшись в Нижний Тагил, случайно увидела в «Тагильском рабочем» объявление о том, что городскому драматическому театру требуется заведующий литературно-драматургической частью, на тот момент у неё уже был небольшой опыт работы на подобной должности в театре кукол. Ольга Павловна решила попробовать себя на этом поприще и осталась в драмтеатре на долгих 40 лет.

«Ольгу Павловну я знаю давным-давно, в 90-е мы вместе начали проводить первые вечера при свечах, первые капустники. Она была надёжным помощником, советчиком и человеком, мнению которого я доверял. Она видела мои первые актёрские и режиссёрские работы, вместе с ней и Валерием Павловичем Пашниным мы начинали актёрское отделение в колледже искусств, и она была первой заведующей этого отделения. Многие ребята, которые воспитаны на этом факультете, служат в нашем театре и разлетелись по другим городам, они все её дети. Конкурс молодых артистов “Апарте”, “Театралиады”, конкурс “Золотая кочерыжка”, зимние кампании — всё это делалось вместе. Кроме того, она была хранителем истории театра, причём не только драматического, но и театра кукол, и Молодёжного театра, и вообще всё, что касается театрального дела в Нижнем Тагиле, Ольга Павловна знала и помнила. Как-то так получилось, что не только на работе, но и в жизни мы были очень связаны. Всегда, когда я приезжал в Санкт-Петербург, где она жила последнее время, мы с ней встречались в разных местах, это была наша традиция. Для меня это большая потеря. И когда уходят такие знаковые для города люди, обрываются какие-то нити», — делится художественный руководитель драмтеатра Игорь Булыгин.

Ольга Черепова по крупицам собирала всё, что касалось истории тагильского театра, записывала биографии и воспоминания актёров, сохраняла театральные истории, афиши, письма с отзывами о спектаклях. В её кабинете всегда было огромное количество бумаг, газетных вырезок, старинных фотографий. Она писала прологи к спектаклям, пробовала себя в роли сценариста: мало кто знает, что Ольга Черепова написала для Нижнетагильского драматического театра три сценария по мотивам русских сказок «Морозко» (6+), «По щучьему велению» (6+) и «Аленький цветочек» (6+).

«Ольга Павловна была тёплый, светлый, фантастически жизнерадостный человек, и её ранний уход — это какая-то вселенская несправедливость. Она привнесла в этот мир столько света и культуры, что с её уходом очень сложно смириться. Я в театр пришла из журналистики, где Ольга Павловна также была лидером культурных настроений, мнений, она была очень важным человеком в театральном и журналистском сообществах. Она умела любить, дружить, зажигать сердца людей, это был просто фантастический талант», — рассказывает руководитель отдела развития театра Елена Боярская.

Одной из первых в городе Ольга Черепова начала популяризировать театральное искусство на телевидении. Её авторская программа «Открывая занавес», выходившая на телеканале «Телекон», до сих пор смотрится на одном дыхании. Также она много писала для газеты «Тагильский рабочий».

Ольга Павловна была прекрасным рассказчиком и собеседником. К ней в кабинет актёры приходили просто поговорить, поделиться своими радостями и заботами. Многие сотрудники называли её душой театра.

«Слушать её, разговаривать с ней можно было бесконечно. И всякий раз она удивляла своей бесконечной эрудированностью! Когда Ольга Павловна приходила к нам, чтобы записать короткий сюжет для радио или телевидения, наши встречи затягивались на час, а то и более. Казалось, она знает всё, что касается культурной жизни нашего города. Она прекрасно разбиралась в живописи, кино, литературе, истории и даже в технике!» — вспоминает бывший звукорежиссёр «Тагил-ТВ» Дмитрий Кужильный.

В непростые 2000-е, когда Нижнетагильский драматический театр переживал кризис, Ольга Черепова вместе с режиссёром Валерием Пашниным открыли на базе музыкального училища актёрское отделение, где начали готовить смену для труппы нашего театра. Выпускники театрального отделения по сей день вспоминают Ольгу Павловну с теплотой, любовью и глубочайшим уважением.

Она была влюблена в своих детей — сына Павла и дочь Елизавету, гордилась их достижениями, поддерживала в неудачах. Она была влюблена в литературу. В её рабочем кабинете было огромное количество книг. Кроме книг по истории театра и драматургии, Ольга Павловна обожала русскую и зарубежную классику, публицистику, исторические романы, научную фантастику и даже детективы. И конечно же, она была влюблена в людей.

«Не смог вспомнить, когда я познакомился с Ольгой Павловной, у меня стойкое ощущение, что я знаю её всю сознательную жизнь. Она, можно сказать, стоит у истоков нашего фонда “Живи, малыш”, так как более 10 лет назад в драматическом театре регулярно проходили выставки и распродажи изделий тагильских мастеров в поддержку фонда. Она помогала всё это организовывать, присутствовала на всех этих мероприятиях, и я помню, как она на все деньги скупала очень много сувениров для друзей, это был 2012 год. Ещё я вспоминаю, как она мне писала: “Егор, целую тебя! По-матерински”. Вообще Ольга Павловна была очень добрым, искренним и светлым человеком, я её очень любил, и мне будет её не хватать», — говорит директор фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.

Несколько лет назад Ольга Павловна переехала в Санкт-Петербург, но любви к театру не изменила. На своей странице во «ВКонтаке» она регулярно знакомила подписчиков с новыми спектаклями петербургских театров, с интересными режиссёрами и актёрами, с новинками литературы по драматургии.

«Первый раз Ольгу я увидела, когда она была ещё ученицей 6-го или 7-го класса в школе № 44, а я была в 10-м в этой же школе и ходила в литературный кружок к её маме Анне Иосифовне. До сих пор хорошо помню её благородный облик, доброжелательность, деликатность, удивительно тёплый голос и то, как интересно было в этом кружке. А Оля с той поры запомнилась мне почему-то в праздничной форме с белым фартуком, красивыми вьющимися волосами, заплетёнными в две толстые косы. После школы я уехала в Ленинград учиться а Академии художеств. Когда вернулась в Нижний Тагил работать в музее изобразительных искусств, то встречала уже взрослую Ольгу, не сразу поняв, что это та девочка с косами, на наших вернисажах. Я с интересом общалась с ней, смотрела и читала её репортажи с выставок, статьи о театре. Но близкими друзьями мы стали, только когда она жила в Петербурге, а я в Москве. Помог этому интернет. Я с упоением читала тексты Ольги, которые она публиковала у себя в социальных сетях. Все они были для меня важны, интересны и безупречны. В 2022 году летом я поехала в Петербург, мы с радостью, договорились о встрече. Решили показать друг другу “свой” Петербург. Сначала Оля привела меня в Новую Голландию, где мы отлично провели время, а я думала, чем бы её удивить, ведь она уже знает город лучше меня. И решила повести её туда, где она точно не была, — в Академию художеств. Показала там исторические коридоры императорской Академии, аудитории, мастерские, академическую церковь, любимую библиотеку, знаменитый конференц-зал. И то, как Ольга искренне и почти по-детски удивлялась и восхищалась всему, хотя она повидала в жизни уникальных интерьеров немало, стоило дорогого. Я была очень благодарна ей за её дар видения красоты и умения не скрывать восторга. Плачу о тебе. Буду помнить тот день всегда», — вспоминает искусствовед Галина Курманаевская.

Похороны Ольги Павловны пройдут 13 декабря в Санкт-Петербурге. С 11:00 до 11:45 состоится прощание по адресу проспект Солидарности, 4д, в 13:00 начнётся отпевание в Церкви святого праведного и многострадального Иова по адресу улица Камчатская, 6а. Погребение пройдёт на Ново-Волковском кладбище в 14:00, въезд со стороны улицы Салова, 80.