Появилась видеозапись задержания пенсионерки, которая пыталась устроить поджог военкомата в Нижнем Тагиле

Telegram-канал Ural Mash опубликовал видеозапись задержания женщины, которая хотела поджечь «коктейль Молотова» у военкомата на улице Бажова в Нижнем Тагиле. На записи видно, как пенсионерка разговаривает с кем-то по телефону. Мужской голос говорит, что окружившие её сотрудники полиции подставные, и обещает разобраться в ситуации. При этом мужчина спрашивает, остались ли у женщины при себе какие-то улики.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле задержали 67-летнюю женщину, которая пыталась поджечь военкомат на улице Бажова. Как сообщил источник АН «Между строк» в правоохранительных органах, пенсионерка пришла к зданию военного комиссариата, облила ацетоном кусок марли и пыталась его поджечь. Её планам помешали полицейские, которые патрулировали территорию. С собой у женщины были бутылка ацетона, две пластиковые бутылки с зажигательной смесью и много марли.

«Женщина, о которой идёт речь, попала в трудную жизненную ситуацию: в прошлом году от рака крови у неё умер сын, и она осталась без мужского плеча, с двумя дочерьми, которые ей, конечно, помогают по мере возможностей. С мужем они давно в разводе. Оказавшись наедине со своим горем, человек становится легковнушаемым. В начале марта этого года ей позвонили телефонные мошенники и под видом службы безопасности банка начали уговаривать продать недвижимость и взять три кредита для того, чтобы её счета не заблокировали. Взамен обещали оформить ей банкротство, по факту оставили без квартиры и без денег. Для того чтобы вернуть все деньги, мошенники, следы которых ведут на Украину, предложили женщине сделать "фейерверк" у здания тагильского военкомата», — сообщил собеседник редакции.