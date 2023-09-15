Глава ГГО Дмитрий Летников стал фигурантом уголовного дела

В отношении главы Горноуральского городского округа (ГГО) Дмитрия Летникова возбуждено уголовное дело, сообщили в Свердловском отделении партии «Единая Россия». В связи с этим его членство в партии будет приостановлено на ближайшем заседании Президиума регионального политсовета.

В СУ СК по Свердловской области не комментируют ситуацию. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, не называется. В анонимных Telegram-каналах пишут, что, возможно, дело заведено по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В случае признания судом виновности Летникова в совершении инкриминируемого преступления он будет исключён из «Единой России».

Напомним, что ранее прокуратура направила в думу ГГО представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Летникову вменяется нарушение части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере) и части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность).

В ходе проверок ведомством было установлено, что Дмитрий Летников 19 октября 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау» в Башкортостане. 26 октября того же года чиновник, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей.

Кроме того, во время следствия было обнаружено, что для поездки в санаторий и обратно использовался служебный автомобиль Mitsubishi Outlander. Разрешение на пользование авто глава ГГО выдал себе сам.

Депутаты думы ГГО рассмотрели представление и отметили, что правонарушение совершено впервые и неправильно за это сразу лишать полномочий. Как отметил председатель думы ГГО Владимир Доможиров, изложенные прокуратурой факты подтвердились, но, по мнению департамента противодействия коррупции Свердловской области, «Летников не может быть привлечён к ответственности, поскольку после совершения указанных в информации коррупционных правонарушений у него возникли новые правоотношения с муниципальным образованием». При этом Доможиров подчеркнул, что вопрос об отставке главы округа может быть инициирован не менее 1/3 от общего количества депутатов (не менее чем семью депутатами).

В итоге большинство депутатов отказались инициировать вопрос о снятии полномочий с Дмитрия Летникова. Также ему порекомендовали пройти курсы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции.