В Нижнем Тагиле силовики штурмом взяли квартиру, в которой мужчина с психическим расстройством удерживал в заложниках жену и ребёнка

Накануне в квартире одного из домов на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле разыгралась настоящая драма. Сотрудникам полиции пришлось штурмом брать помещение, в котором мужчина силой удерживал свою жену и ребёнка.

Первыми тревогу забили друзья и родственники женщины после того, как стали получать от неё странные сообщения в мессенджерах. Последней каплей стало SMS, в котором женщина в открытую попросила помощи.

«Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время. От меня заявлять нельзя, он меня убьёт», — написала жена.

Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, дебоширом оказался 29-летний местный житель, который состоит на учёте у врача-психиатра.

«Сотрудники полиции Нижнего Тагила оперативно задержали подозреваемого. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, а также по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Чтобы спасти женщину и её ребёнка, представителям МВД пришлось проникать в съёмную квартиру силовым методом. Дебошир помещён в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля. Женщина всего полгода назад вышла замуж за данного гражданина. Пистолет, который имелся у кухонного “боксёра”, оказался не боевым, а пневматическим. Сыщики его изъяли. Женщина и её 7-летний ребёнок сейчас находятся в безопасном месте, медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались. Собранные по инциденту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СКР», — отметил представитель ведомства.

В настоящее время Следственным отделом по Тагилстроевскому району города проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы). В ходе проверки Следственным комитетом принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется, был ли причинён какой-либо вред здоровью женщины и ребёнка, выполняются иные необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

По информации АН «Между строк», в 2012 году мужчина пытался устроиться в Линейный отдел полиции на станции Нижний Тагил, но попал под подозрение в употреблении наркотиков.