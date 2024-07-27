Проспект Ленина. Техникум с трёхвековой историей, часть 3

После того, как части Красной Армии, летом 1919-го вернули контроль над городом, часть преподавателей Нижнетагильского горнозаводского училища ушла с отступающей армией Колчака. Оставшихся учителей мобилизовали в трудовые колонны, а училище закрыли. Через два года, новая власть, ощущая острую нехватку специалистов горного дела и металлургии, решила возродить училище. Для начала его переименовали в техникум. Преподавателей освободили от всеобщей трудовой повинности, но оказалось, что для полноценного учебного процесса учителей всё равно не хватает. Вопрос неоднократно выносили на заседания Горсовета, но ничего толком решить так и не могли: народные депутаты от большевистской партии не хотели обращаться к «старорежимным» педагогам, и уж тем более «к попам». Но обратиться всё же пришлось: губернский отдел профтехобразования постановил вернуть в образовательные учреждения преподавателей, работавших в системе Министерства народного образования, не взирая на их политические взгляды и «непролетарское происхождение». Но учебный процесс в полном объёме удалось восстановить только к весне 1922 года.

Нижнетагильский горно-металлургический техникум (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/history/images_labirint/2016_098.jpg)

С возрождением старейшего учебного заведения Нижнего Тагила, оно постепенно начало возвращаться в городскую жизнь. Так, в 1922 – 1925 годах, здесь одними из первых в городе появились ячейки различных общественных организаций — Общества друзей воздушного флота, Общества друзей химической обороны и химической промышленности (сокращённо — ДОБРОХИМ), секция МОПРа (Международного общества помощи революционерам), а так же ОДН — Общества «Долой неграмотность».

В 1923 году в техникуме был организован кружок физической культуры «Спартак». В кружке работали 5 секций — шахматно-шашечная, лёгкой атлетики, тяжёлой атлетики, стрелковая и секция игровых видов спорта. Первоначально, в «Спартак» принимали только членов РКСМ, РКП (б) и кандидатов в члены этих партий, но вскоре дискриминация по партийной принадлежности была признана вредной, «перегибы» были устранены, и двери кружка распахнулись для беспартийных. Занятия спортом проводились инструкторами центрального спортивно-физкультурного клуба Нижнего Тагила, которые стремились связать спортивные мероприятия с работой общественно-политических добровольных обществ. В 1927 – 1929 годах, как отдельные дисциплины, начали развиваться военно-технические виды спорта, проводиться спортивные соревнования в поддержку ОСОАВИАХИМа, создаваться военизированные подразделения. Надо отметить, что в тот период времени занятия спортом были едва ли не самым доступным видом досуга молодёжи, поэтому в спортивные и военно-спортивные секции шли гораздо охотнее, чем в комсомол.

Комсомольская ячейка техникума была создана в 1922 году, однако, массовостью долгое время похвастать не могла. Отчасти, это объяснялось тем, что в техникум шли преимущественно те юноши и девушки, чьи предки прежде работали в горной отрасли и металлургии на должностях низших служащих. А эта прослойка населения Урала традиционно была аполитичной. Ради пополнения рядов комсомольцы техникума взяли шефство над спортивными секциями, ячейками ликвидации безграмотности, обществом друзей книги и развернули агитационную работу внутри них. Так или иначе, проблема роста рядов РКСМ в отдельно взятом учебном заведении к началу 1930-х годов была решена.

Если говорить о техникумовском комсомоле вообще, то в довоенный период, и послевоенные годы это была одна из самых лучших первичных организаций в городе. Многие комсомольские инициативы тех лет, реализованные горкомом ВЛКСМ, были предложены активистами НТГМТ: шефство над городскими памятниками, озеленение улиц и скверов Центрального района города, проведение агитационно-творческих и спортивных мероприятий, субботников. Так, идея создания на месте базарной площади городского сквера принадлежала именно комсомольцам техникума. В те годы особое внимание уделялось военно-техническому и военно-патриотическому воспитанию молодых людей, и ячейка ОСОАВИАХИМ Горного техникума регулярно признавалась одной из лучших. Первыми в городе комсомольцы техникума стали пропагандировать физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Одним из активистов техникумовской ячейки ОСОАВИАХИМа был неоднократный призёр соревнований по стрельбе Константин Ляпцев, ставший впоследствии начальником производственного отдела и главным технологом треста «Тагилстрой», инициатором создания музея истории этого предприятия, так же хорошо известный тагильчанам, как автор более 70-и статей и очерков на краеведческую тематику.

«Спортивной и военно-технической подготовке студентов в те годы уделялось повышенное внимание. В техникуме эти кружки и секции пользовались большой популярностью. У нас были прекрасные тренеры и очень хорошая материальная база. Многие выпускники продолжали посещать спортивные секции в горном техникуме, будучи уже работниками предприятий города», — вспоминал Константин Фёдорович в конце 1980-х.

К. Ф. Ляпцев (фото И. Т. Коверда / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_14_106.jpg)

С середины 1930-х в учебных заведениях СССР начинают обращать усиленное внимание на допризывную подготовку учащихся. Появляются новые нормативы в учебных программах по физической подготовке и военному делу. Оснащается учебно-наглядными пособиями кабинет военного дела — малокалиберными и учебными винтовками, ручным пулемётом Дегтярёва и средствами индивидуальной противохимической защиты. В техникуме появляются кружки: мотоциклетный, пулемётчиков, гранатомётчиков, французской борьбы, проводятся занятия по штыковому бою. К сдачам норм ГТО, БГТО, ПВХО привлекается большее число учащихся, на городских военно-спортивных соревнованиях студенты техникума занимают призовые места. Более двухсот студентов техникума проходили допризывную подготовку в городском аэроклубе в секциях планеристов, парашютистов и лётчиков.

Ворошиловские стрелки Нижнетагильского горно-металлургического техникума

(фото неизв. автора, 1935 г. / фрагмент ориг. изображения / http://historyntagil.ru/history/images/ntgmk009.jpg)

В годы Великой Отечественной войны Нижнетагильский горно-металлургический техникум продолжал готовить специалистов для предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей. Занятия в нём не прекращались ни на день. Кроме того, в стенах техникума были размещены высшие и среднетехнические учебные заведения, эвакуированные с оккупированных территорий: горнорудный институт и горнорудный техникум из Кривого Рога, Макеевский металлургический техникум, Боровичский силикатный техникум, геолого-гидрогеодезический техникум из Старого Оскола. В программу занятий по военному делу были включены — изучение телеграфных и телефонных аппаратов, изучение новых образцов стрелкового оружия, подготовка лыжников-разведчиков и бронебойщиков.

В годы военного лихолетья многие студенты техникума ушли на фронт. Только в первую военную зиму 1941-1942 годов в действующую армию ушли 115 человек из числа учащихся и преподавателей. Всего более 500 студентов, выпускников и преподавателей техникума сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Те, кто оставались в тылу, помогали фронту всем, чем возможно: работали в колхозах, строили 3-ю домну НТМЗ, работали на Высокогорском механическом заводе в цехе по изготовлению тары. Регулярно в техникуме проходили сборы посылок для бойцов Красной Армии, а также сборы денег в Фонд обороны страны.

Послевоенный период истории горно-металлургического техникума неразрывно связан с его директором — Борисом Александровичем Горновым.

Борис Александрович Горновой родился в апреле 1907 года в городе Нязепетровске Челябинской области. По окончании техникума в 1930 году он поступает в Уральский горный институт, с отличием заканчивает его, получив звание горного инженера. В 1940 году приказом наркома он переводится в НТГМТ преподавателем спецдисциплин. А четыре года спустя его назначают директором Нижнетагильского горно-металлургического техникума.

Б. А. Горновой, директор НТГМТ с 1944 по 1967 гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_14_073.jpg)

Практически все, кто учился в те годы в НТГМТ, вспоминают Бориса Александровича, как исключительно грамотного практика, талантливого организатора и прекрасного педагога. За время его работы на посту директора постоянно расширялась учебная база техникума. Появились кабинеты горных машин и сопромата, была создана металлографическая лаборатория, реорганизованы и переоборудованы кабинеты химии, физики, черчения, появились собственные слесарная и столярная мастерские, кузница и даже гараж с пятью машинами. На прилегающей территории была установлена действующая буровая вышка. Большое внимание Горновой уделял улучшению быта студентов. Была расширена столовая техникума, которая снабжалась овощами и мясом из собственного подсобного хозяйства на Голом Камне, открыты свой медпункт, прачечная, душевая и парикмахерская. У техникума появились типография, лыжная база, спортивный зал, профилакторий для учащихся и педагогического состава. Внутри техникума работала телефонная станция, постоянно пополнялось книгохранилище. Большое внимание уделялось внешнему виду учащихся (в те годы для студентов горных вузов и техникумов была введена обязательная форма) и внешнему виду самого техникума. Сквер перед НТГМТ постоянно благоустраивался: на его территории были установлены удобные скамейки и вазоны, дорожки в сквере постоянно поддерживались в чистоте, а цветники и клумбы — в порядке.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tehnikum//Park-Gorno-metallurgicheskogo-tehnikuma.Sverdlovskij-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej-imeni-O.E.-Klera..-2.jpg)

Сквер техникума и его парадный вход украшали парковые скульптуры, которые придавали техникуму вид «храма науки и знаний». Надо отметить, что парковые и фасадные скульптуры были весьма распространённым явлением в Тагиле в эпоху «архитектурного сталианса». Причём, украшали ими не только дома и дворцы культуры, парки и скверы. Фигуры рабочих, колхозников, студентов, героев, не говоря уже об изображениях вождя мирового пролетариата, можно было встретить и у школ, и во дворах жилых домов. Старожилы Выи помнят фигуру горняка, украшавшую придомовую территорию дома № 22 по улице Космонавтов или фигуры молодых рабочих на фасаде молодёжного общежития на углу Оплетина и Высокогорской. В 1950-х и 1960-х парковые скульптуры стояли и во многих дворовых площадках в центре города. Исчезать они стали в начале 1970-х и вовсе не по чьей-то злой воле, а по причине износа. Большинство из них были выполнены из гипса, который под воздействием суровой уральской погоды и неважной экологии довольно быстро разрушался. Другой причиной износа таких скульптур было халатное отношение к ним со стороны коммунальных служб. Такая же судьба была и у скульптур горно-металлургического техникума. В разное время они были демонтированы, а на месте центральной скульптурной группы в 1984 году появился памятник «Молодой горняк» работы выдающегося тагильского скульптора Михаила Павловича Крамского.

(фото Станислава Шульпина / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil.ws/gallery/photo/03/038dd943c71cc2a3db2dda2f80d00deb.jpg)

В середине 1950-х Борис Александрович Горновой обратил внимание на большое количество документов в хранилищах техникума и городских архивах, связанных с историей возглавляемого им учебного заведения. Вместе с преподавателем истории и обществоведения Павлом Карповичем Шиленко он стал инициатором создания музея истории НТГМТ и геологического музея. Музей истории техникума был открыт в 1956 году. Его основные фонды в настоящее время насчитывают более двух тысяч единиц хранения. Ещё около 7500 единиц составляет вспомогательный фонд. Большинство документов и экспонатов музея относятся к периоду конца XIX – начала ХХ веков и к советскому периоду истории техникума. Работа музея ведётся сразу по нескольким направлениям: комплектование фондов, экспозиционная и экскурсионная деятельность, поисковая деятельность, научно-методическая работа. Надо отметить, что в музее организованы интересные экспозиции, включающие в себя документы и экспонаты, связанные, как с историей Нижнего Тагила и Урала, так и с историей самого техникума. Среди них учебные пособия, геодезические инструменты XIX–XX веков, предметы интерьера, одежда, чертежи и рисунки учащихся Выйского училища, конспекты лекций, похвальные листы и свидетельства позапрошлого и прошлого столетий, книги, фотографии. Широко представлен на стендах музея советский период истории техникума, в том числе методические материалы, разработанные преподавателями НТГМТ, научные труды, фото, аудио и видеоматериалы, фронтовые письма участников Великой Отечественной войны и их награды, экспонаты, переданные в дар музею выпускниками техникума.

В музее демонстрируются награды техникума, в том числе орден Трудового Красного знамени, вручённый техникуму в 1967-м, и уникальная картотека на более чем 25 тысяч выпускников, содержащая анкетные данные и сведения об их трудовой, общественной и научной деятельности. При музее организована библиотека, независимая от библиотеки техникума. Кроме справочно-информационной и методической литературы в библиотеке хранятся книги выпускников учебного заведения с автографами, их научные труды, учебники.

В 1986 году здание техникума было признано историко-архитектурным памятником.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tehnikum//Dvor-Gorno-metallurgicheskogo-tehnikuma.-kopija.jpg)



© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

- альманах «Тагильский краевед» (самиздат) №№ 1 – 18

- А. П. Горновая «Об интеллигенции Нижнего Тагила», (эл. версия http://historyntagil.ru)

- Н. В. Зайцева «Как страна растила героев Великой Отечественной войны», (эл. версия http://historyntagil.ru)

- История музея Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, (эл. версия https://tagil-press.ru)

- https://museum-nt.ru/content/science/publications/detail.php?ELEMENT_ID=7573

- Н. В. Зайцева «Страницы уникальной истории», газета «Тагильский вариант» №19(296) от 25.05.2017.